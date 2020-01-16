大灣區GBA新聞：地攤聚集成商圈 海珠GDP命脈

中國入世後蓬勃 產業輻射東莞中山

2001年中國加入世貿組織，紡織品出口配額取消，中大布匹市場生意日益蓬勃，周遭先後建成大大小小的「輕紡城」，匯聚形成全國交易規模最大的紡織品集散地中大紡織商圈。中大紡織商圈是上下游產業的樞紐，除引領廣州十三行、沙河、白馬等130多個服裝市場外，還輻射東莞虎門、中山沙溪等珠三角服裝產業集群。數年前中美貿易戰爆發，國內紡織業向東南亞轉移，加上疫情等原因，令中大紡織商圈生意有所下滑，升級轉型等話題才再提上政府議程。

海珠區政府沒有披露每年中大紡織商圈貢獻的GDP規模，不過，2021年海珠區GDP為2405.16億元（人民幣，下同），其中佔GDP比重超過五成的6類行業中，規模以下工業（年主營業務收入在2000萬元以下的工業企業）增加值增長20.9%；另外，2021年全區批發零售業商品銷售額4352.08億元，年增19.1%。從這兩個數據來看，小商戶小作坊較多、主營批發零售的中大紡織商圈，對海珠區GDP的支撐不少，如再計及商圈從業人員於區內的住宿餐飲消費，則對海珠經濟影響力更甚。