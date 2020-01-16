大灣區GBA新聞：封區停擺50天 「中大商圈」商戶冀春來再戰 穗欲紡織生產遷清遠 專家憂難實行

明報記者 林迎

老客戶走了 新客戶不來

「50天了，我現在衣服還沒換。」中大九洲輕紡廣場的保安駱世紅說，他可能是廣州被封得最久的人，從2022年10月24日中大紡織商圈停業起，他和10多人的物管團隊被困商場內，即使11月30日廣州「解封」，因商場未復業，他仍不能離開，12月12日商圈復市當天，他才第一次回到宿舍。「苦啊，沒有牀，晚上就往樓梯底和衣一躺，吃的就靠外賣送點炒麵之類進來，」駱世紅說，「但是也沒有辦法啊」。

「沒有辦法」，是記者聽紡織商戶講得最多的一句話。「冬季是已經做不了了，我們現在在等春季服裝開版，做年頭的生意。」在長江輕紡城經營服裝面料已五六年的商戶陳小姐說，疫情導致海外、外省客戶來廣州進貨減少，希望解封後慢慢恢復。另一商戶盧先生亦稱，11月本是旺季，停業逾月相當於沒了往年冬季一半的生意。「只能硬撐，還能怎樣？」他透露，很多客戶是湖北人，已經返了鄉下，「很多人不開工了，明年（2023年）再說。現在老客戶都走了，沒有新客戶來這裏，只能做一些公司單、海外單」。

清遠公布200多企業入駐 近1500擬入駐

業界流傳着這樣一句話：「全國紡織看華南，華南紡織看中大。」中大紡織商圈是全國交易規模最大的紡織品集散地，除了核心的中大布疋市場，還包括周邊廣州國際輕紡城、珠江國際輕紡城、廣州長江（中國）輕紡城、廣州紅棉中大門等大小批發市場63個，當中商舖約2.3萬間、周邊企業近2萬家，經營服裝面料、輔料等超過10萬多種，從業人員逾30萬，疫情前每年交易額超過2000億元。

2022年11月29日，也就是廣州「解封」前夕，廣州市海珠區科技工業商務和信息化局與清遠市工信局、商務局共同簽訂《產業梯度有序轉移合作框架協議書》，推動中大紡織服裝商圈加工生產製造業向清遠轉移。至12月11日，清遠市公布「廣清紡織服裝產業轉移園區」已有200多間企業入駐，另有1496間達成入駐意向。

新聞一出，海珠紡織業向清遠轉移的消息不脛而走，甚至有猜測是因為一場疫情，讓商圈倉儲消防隱患、交通梗塞、業態低端等問題突顯，令政府決定放棄紡織業。對於搬遷傳言，中大內的商戶多持不同意態度。盧先生說有聽聞「搬去清遠」的消息，但自己肯定不會去，「很多客人即日要貨，去清遠來回花大半天，他們就不會來」。陳小姐亦稱：「我自己住在附近，我的客戶也在這裏，去清遠太不方便了。」

商圈擬升級國際紡織時尚中心

變「廣州前店清遠後廠」模式

不過，中大國際創新生態穀紡織產業聯合會秘書長梁曉旭後來澄清，要搬的不是商圈，而是康樂、鷺江兩條城中村的製衣作坊，政府鼓勵它們去清遠，是為幫這些曾處於疫情高風險區的企業尋找更合適的發展空間，盡快復工復產；而中大紡織商圈從來沒有搬遷計劃，「廣州市、海珠區兩級政府正在加快推進將中大紡織商圈打造成中大國際紡織時尚中心，建設中國紡織時尚名城」。按此說法，廣州市是有意將紡織業的商貿與生產兩部分分離，形成「廣州前店，清遠後廠」的產業鏈模式。

其實早在2019年，關於康樂和鷺江兩村升級改造、中大紡織商圈搬遷的消息就曾傳出，只是當年年底搬遷計劃確定取消。華南理工大學建築學院教授袁奇峰對本報說，廣州市有關部門過去確曾考慮過搬走中大紡織商圈，但當時專家研判，紡織業一走，整個海珠區的產業、餐飲、酒店以及房地產都失去支撐，政府最終才同意不搬。

不過在2021年，康樂、鷺江和鄰近的五鳳村先後與發展商簽署改造協議，商定2025年完成安置房建設，布疋紡織產業將被升級為「集研發、設計、展貿於一體的高端紡織產業區」，同時引入醫療、文化、科技、金融等資源，打造「科技產業創新集聚區」。而經歷了去年10月及11月疫情後，政府推動康鷺兩村紡織生產轉移到清遠的行動似會加快，然而袁奇峰對此並不看好，「海珠區發展空間很多，康鷺不是優先的地點選擇。即使村民願意，可能要價很高。在房地商行業高潮時期大概有得做，但現在這種經濟形勢，地產商都沒錢，最終未必能夠推進」。

市場未認可 黃埔玩具城產業轉移失敗

廣東省體制改革研究會執行會長彭澎亦稱，商家、村民、村集體、區、市等存在利益衝突：商家利用城中村的低廉租金，在城市中心地帶開廠、存貨，村民形成龐大的收租食利階層；村集體和區政府則想靠把村屋升級成輕紡城一類的樓宇來收稅。彭澎舉例，位於黃埔區的廣州國際玩具禮品城，就因為引入一德路玩具禮品批發產業沒有成功，甚至差點毁掉整個產業鏈。

資料顯示，廣州國際玩具禮品城於2006年營業，政府當初意圖是希望通過玩具城的開發來實現對一德路等玩具禮品批發中心的產業轉移，但交通、租金成本等原因，商家沒意欲遷移，最終玩具城未能形成政府所期望的產業基礎和商業氣氛，反映了產業轉移就算有政府支持，但得不到市場認可，仍是難以成事。

（廣州疫變‧系列二）