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民間兒童權利專員報告：政府扶貧19分 繼續不合格

【明報專訊】改善住屋環境是不少基層的期望。社區組織協會與兒童權利關注會連續18年發表民間兒童專員報告，新一份報告顯示過去一年政府的扶貧表現評分繼續不合格，以100分為滿分計，得19分，按年下跌5分。報告又選出貧窮兒童2023年十大關注政策，要求來年政府跟進，當中以房屋政策居首，要求增建公屋及放寬分配條件，其次為教育及醫療議題。

十大關注政策房屋居首其次教育

民間兒童權利專員報告就政府在過去一年在房屋、教育、社會福利等10項政策及議題評分，以每項10分為滿分、總分為100分計算，2022年總分19分，房屋政策及社會福利各均有4分，教育承擔、醫療服務、貧富懸殊、疏忽照顧兒童及申請內地母親團聚等5方面則獲2至3分；無兒童中央資料庫、立法保障新移民免受歧視，以及未設立兒童專員等3方面得0分。

報告透過兒童權利關注會內5000多名6歲至18歲會員討論及投票，投票選出2023年十大貧窮兒童關注政策，從貧窮兒童角度出發，指出政策在落實《聯合國兒童權利公約》不足之處，要求政府未來一年跟進。住屋問題自2010年起，每年均為貧窮兒童最關注政策，其次是教育承擔不足及醫療服務等。

社協及兒童權利關注會稱，新一屆政府雖就各項工作訂立關鍵績效指標（KPI），但似未着力處理貧窮、貧富差距、醫療及社會福利等社會挑戰，又稱未來5年新公屋落成量仍嚴重不足，平均輪候公屋年期更錄新高。報告羅列多項建議，包括增建公屋、增加綜援標準金額、協助單親家庭母親單程證來港團聚等。

相關字詞﹕兒童權利 兒童 社區組織協會

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