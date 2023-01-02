民間兒童權利專員報告：政府扶貧19分 繼續不合格

十大關注政策房屋居首其次教育

民間兒童權利專員報告就政府在過去一年在房屋、教育、社會福利等10項政策及議題評分，以每項10分為滿分、總分為100分計算，2022年總分19分，房屋政策及社會福利各均有4分，教育承擔、醫療服務、貧富懸殊、疏忽照顧兒童及申請內地母親團聚等5方面則獲2至3分；無兒童中央資料庫、立法保障新移民免受歧視，以及未設立兒童專員等3方面得0分。

報告透過兒童權利關注會內5000多名6歲至18歲會員討論及投票，投票選出2023年十大貧窮兒童關注政策，從貧窮兒童角度出發，指出政策在落實《聯合國兒童權利公約》不足之處，要求政府未來一年跟進。住屋問題自2010年起，每年均為貧窮兒童最關注政策，其次是教育承擔不足及醫療服務等。

社協及兒童權利關注會稱，新一屆政府雖就各項工作訂立關鍵績效指標（KPI），但似未着力處理貧窮、貧富差距、醫療及社會福利等社會挑戰，又稱未來5年新公屋落成量仍嚴重不足，平均輪候公屋年期更錄新高。報告羅列多項建議，包括增建公屋、增加綜援標準金額、協助單親家庭母親單程證來港團聚等。