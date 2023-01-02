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工展會閉幕 受惠放寬防疫吸百萬人流

【明報專訊】香港中華廠商聯合會主辦的「第56屆工展會」昨閉幕。廠商會表示，在聖誕新年的傳統消費旺季帶動下，加上受惠於放寬防疫措施工展會可恢復試食，24天的展期人流暢旺，吸引過百萬人次入場支持，總銷售額近10億元，與去年相若。有參展商稱通關消息公布後生意額轉好，整體較去年升一成。

銷售總額近10億 未破去年紀錄

一連24日的工展會昨日結束，場內人頭湧湧，不少參展商都推出劈價優惠。廠商會會長史立德對今屆工展會成績表示滿意，稱恢復試食及延長開放時間至晚上9時後，商戶反應正面。史稱原本估計今屆生意額可達10億元打破上屆，但仍然感謝市民放鬆心情後增加消費意欲，除了食品，亦有購買日用品及爐具等。

史表示，相信隨着政府逐步解除各項防疫限制，各行各業已幾近回復疫情前的正常經營，消費氣氛以及市民的消費意欲將會不斷提升，加上通關在即，各地旅客將重臨香港，預料未來一年廠商會各大展會將有更好成績。廠商會副會長施榮恆表示，隨着澳門放寬入境限制，闊別3年的「香港工展會‧澳門」有望於2023年回歸。

安記海味董事總經理潘權輝稱開幕初時「旺丁不旺財」，人流多但消費意欲不高，「當時心諗『咦，唔通今年生意差過上年？』」他稱其後恢復試食，通關消息公布，生意額轉升，不少市民到場辦年貨，有人準備買手信回鄉。他表示，冬菇及鮑魚均已清貨，整體生意額較去年升約一成，雖不及預期但感到滿意。

相關字詞﹕通關 消費 工展會

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