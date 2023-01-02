無直接處理港援引條文 凌兵：變相駁回要求

特首李家超提請釋法時，援引包括國安法63條有關律師保密的條文，不過人大並無處理此方面，官方新華社日前引述人大法工委負責人說，海外律師能否參與是國安法實施的「新情况新問題」。

梁愛詩：釋法按習七一講話原則 未推翻終院裁決

梁愛詩引用習近平去年七一講話時提及，必須堅持中央全面管治權及保障特區高度自治權相統一，認為今次釋法完全按照這原則處理，也沒有推翻終院裁決。至於海外律師參與國安法問題，她說，解釋沒有改變《法律執業者條例》，若日後立法會認為不可，則看屆時修例。

凌兵說，特區政府認為海外律師違反63條等的立法原意，但人大並無直接解釋此條，「沒有給出特首想要的答案……我幫你找到解決問題的規定，就是14條和47條」，認為做法並不尋常，或是對政府提請釋法不太滿意。

目前港區國安法僅明文規定當局指定法官及指定檢控官身分，澳門《國家安全法》及《司法組織綱要法》規定處理國安案件法官及檢控官須是中國公民，港澳對辯護律師身分並無規定。凌兵說港澳規定法官及檢察官，「不能說是忘記寫律師的要求」，認為立法原意很難說成不允許海外律師參與。