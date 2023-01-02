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無直接處理港援引條文 凌兵：變相駁回要求

【明報專訊】特區政府提請人大常委會解釋國安法中海外律師能否參與的立法原意，人大僅確認國安法下有機制由國安委及特首處理。基本法委員會前副主任梁愛詩形容，今次釋法十分恰當，認為完全尊重中央全面管治權及特區高度自治權。法律學者凌兵說，今次無直接回應特區政府釋法條文及立法原意非常罕見，形容變相駁回政府要求。

特首李家超提請釋法時，援引包括國安法63條有關律師保密的條文，不過人大並無處理此方面，官方新華社日前引述人大法工委負責人說，海外律師能否參與是國安法實施的「新情况新問題」。

梁愛詩：釋法按習七一講話原則 未推翻終院裁決

梁愛詩引用習近平去年七一講話時提及，必須堅持中央全面管治權及保障特區高度自治權相統一，認為今次釋法完全按照這原則處理，也沒有推翻終院裁決。至於海外律師參與國安法問題，她說，解釋沒有改變《法律執業者條例》，若日後立法會認為不可，則看屆時修例。

凌兵說，特區政府認為海外律師違反63條等的立法原意，但人大並無直接解釋此條，「沒有給出特首想要的答案……我幫你找到解決問題的規定，就是14條和47條」，認為做法並不尋常，或是對政府提請釋法不太滿意。

目前港區國安法僅明文規定當局指定法官及指定檢控官身分，澳門《國家安全法》及《司法組織綱要法》規定處理國安案件法官及檢控官須是中國公民，港澳對辯護律師身分並無規定。凌兵說港澳規定法官及檢察官，「不能說是忘記寫律師的要求」，認為立法原意很難說成不允許海外律師參與。

相關字詞﹕凌兵 梁愛詩 國安法釋法

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