學者：釋法後國安委擴權至高無上 梁愛詩：特首已表明釋法無賦新權

基本法委員會前副主任梁愛詩接受本報查詢時稱，特首李家超已表明釋法並無賦予新的權力，至於人大釋法稱國安委決定有法律效力，梁愛詩反問第14條列明國安委職責，「當然要行使，唔通淨係寫喺度睇？」

行會成員湯家驊則說，國安委只作出行政決定，不會介入國安法司法程序，兩者一般不會重疊。

凌兵：至少增3表述

國安委可決定具體問題

凌兵表示，國安法第14條本身只提及國安委可做政策性決定，沒有清楚界定具體決定是什麼意思。凌兵指出，今次人大解釋至少新增3方面表述，包括國安委可對具體問題「判斷及決定」，國安委決定具可執行的法律效力，及行政立法司法及任何個人機構都要尊重及執行。

至於人大解釋47條中需特首認定法院審理案件中「有關行為」，凌兵說，參考現行《基本法》19條處理國防外交的事實問題，一般理解是指案中發生過的事實行為，例如某些機構提供的資金會否判斷危害國家安全，或者某些證據是否國家秘密。

法院倘判斷毋須特首證明書

凌：國安委或介入

凌指出，今次釋法意味特首確認包括訴訟程序，例如律師甚至被告的保釋等，都可引起是否影響國家安全的問題，範圍可相當廣闊。他補充，根據釋法，若法院判斷毋須特首發出證明書，很有可能就由國安委介入。

雖然人大釋法對海外律師問題並無直接結論，凌兵說釋法強化及明確國安委在國安體系的作用。他提醒，國安法下香港法院對涉國家安全案件仍有管轄權，並享有司法獨立及終審權原則，但人大釋法沒有明確說國安委認為法院裁決對國安不利會如何處理，程序也有待日後釐清。

梁愛詩則說，國安法下，國安委決定一向不能司法覆核。她指出，國安法行使14條下的權力，並非處理國安法罪行，「不能決定一個人國安法下是否要定罪」。被問及其他訴訟過程爭議，例如被告獲保釋，梁愛詩說是假設性問題，指法庭過去也可處理到。

湯家驊稱，國安法下國安委權力一直存在、本身也「寫得好闊」，不認為今次釋法擴大國安委權力，而英美行政機關在國家安全法都相當大權力，不少不受法庭限制。他強調，特首根據國安法發出證書，只是確認某個行為是否危害國家安全，不等於就案件判決，國安法本身條文處理國家安全罪行，當然由法庭根據國安法處理。湯家驊舉例說，若國安委掌握海外律師對國家安全構成風險，不適合來港，入境處可能不允許他落地，除非海外律師入稟挑戰，否則不涉及司法程序。