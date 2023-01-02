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40人過載荷專家初選 孫東冀至少一名獲選

【明報專訊】中央去年10月宣布展開第四批預備航天員選拔工作，並首次開放載荷專家（Payload Specialist）一職予港澳人士參與選拔。創新科技及工業局長孫東昨日透露，剛於前日（去年12月31日）完成香港地區選拔工作，從120個報名者中選拔40人向國家推薦，當中男女比例各半，並將密切配合國家第二階段選拔工作。他期望本港至少有一名申請者能成為國家載荷專家。

孫東昨日出席商台《政好星期天》時稱，已按照國家列出的有關標準全方位評估，包括身體質素、教育程度、專業範疇及申請者對航天事業的熱誠等。他表示已與40名候選人見面，了解他們的性格、事業規劃，以及真正入選後有什麼要求及困難等。

獲薦多青年 男女比例各半

孫東指出，40名候選人年齡分佈以30至40歲較多，近四成來自本地幾間大學，六成來自科研機構、生產力促進局及醫管局等。他認為候選人對航天事業具熱誠，因候選人全家都需做身體檢查，若未能獲家人支持，很難做到，並對他們印象深刻及非常滿意。

談及「搶人才」和「搶企業」，孫東形容進展非常順利，一周前正式推出招商引資的網站，重點企業辦公室亦已開始運作。他稱政府會在現有條件盡可能提供協助，「研究人才庫」亦會為聘用研發人才的科研機構和創科企業，增加約一成資助。他又說，政府目標未來5年內吸引至少100間具代表性、科技增值潛力大的公司來港發展，包括至少20間龍頭企業，目前正與幾十間公司洽談。

「人才窗口」擬設辦公室 陳國基信可達KPI

政務司長陳國基昨於社交平台發文亦稱，政府正全力為「人才服務窗口」籌設實體辦公室，以專責制訂人才招攬策略和宣傳，他對未來3年達到所訂的KPI充滿信心，包括於2023至2025年間，每年通過各項人才入境計劃，輸入共至少3.5萬名預計逗留至少12個月的人才，以豐富本港人才庫。

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