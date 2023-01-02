造價明年再報 人工島2025申撥款 甯漢豪：屆時造價才是「受監察數字」

指5800億估價非全付公帑 信有好融資

甯漢豪昨日出席商台《政好星期天》時表示，因為「明日大嶼」計劃涉及約1700公頃土地，並包含屯門及欣澳等地區，而最新方案只有涵蓋約1000公頃，並由3個島嶼組成，所以認為「交椅洲人工島」的稱呼較為精準。她續說，交椅洲人工島的土地預計於2028至2040年、共12年間陸續落成，目前難以估算具體賣地收入。

她補充，項目現處前期規劃，難為工程精準估算，但有信心金融界會為政府提供良好融資方案，並再三強調5800億元的開支並非全數以公帑支付。

局方預計人工島每年會為本港創造2000億元恆常經濟效益，甯認為，不應只以目前經濟狀况評估未來的土地需求，否則「或會錯失良機」。她稱項目將帶來社會效益，令市民整體的居住面積平均提升10%至20%，未來亦有空間提高人均居住面積。

稱Y形水道如城門河 免水流過慢護珊瑚

談及交椅洲人工島由3個島嶼組成，並以「Y」形水道分隔的設計備受質疑。甯漢豪回應指，3個島嶼需以Y形水道分隔，以免令水流過慢，同時避免影響現有島嶼附近的珍貴珊瑚群落；Y形水道建成後，相當於現時的沙田城門河，並非「坑渠」，島上亦會設環保運輸系統。

她又期望，未來以鐵路接駁交椅洲人工島和北部都會區，並強調政府無放棄研究屯門西的鐵路走線，將會一併考慮重新規劃內河碼頭和龍鼓灘一帶的土地用途。