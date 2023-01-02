港青寫出年度iPad App 編程路始於深水埗黃金

明報記者 鄭律銘

AI辨筆記手寫字 GoodNotes用戶1900萬

陳浩銓的公司現有110名員工，其中30人在英國分公司。他解釋，2020年決定在英國開分公司，員工包括設計、客戶服務、人力營運、產品管理等，因程式用家來自不同地方，而倫敦是重要的創科中心，決定在當地吸納歐洲人才，助日後發展。GoodNotes用家現時主要分佈在中國、德國、韓國、日本及美國，設14種語言，包括中、英、土耳其、意大利語、日語等。

陳浩銓稱，他在約10歲時收到父親送贈電腦作生日禮物，已對電腦感興趣，形容當時同齡朋友擁有電腦後，一般會下載遊戲打機，但他喜歡設計網頁、用電腦繪圖，遂到深水埗黃金電腦商場購買學習程式語言「Visual Basic」的書籍自學編程，閒時設計遊戲給同學玩，讓他在編程打下基礎。

2011年設計「GoodNotes」時，是陳在澳洲昆士蘭大學畢業前夕。他當時修讀數學及物理科，因筆記繁多雜亂，「寫錯後就撕掉，令整個地上佈滿紙張」，其時iPad剛推出不久，未推出觸控筆、內置程式未有繪圖功能。他遂用畢業前最後5個月，每日研究5小時，成功開發程式。

大學筆記雜亂萌念 畢業前日研5小時開發

翻閱陳浩銓的個人履歷，可發現他在2014至2016年曾修讀中大的機器學習（Machine Learning）碩士課程，但未畢業他就決定退學。陳表示，當時選擇修讀課程，是因留意到深度學習（deep neural network）在當時開始有一些表現，例如該模型可以讓機器辨別「貓、狗、蘋果」等圖像，「我就覺得一定要學識這門學問，讀了（碩士課程）大部分機器學習課堂，此後發展GoodNotes一定要用到這些技術」。

他說，當時所學令他對人工智能（AI）認識有了基礎，令其與團隊日後可在程式中運用AI元素，加入文字辨認功能，助用家可更有條理搜索及處理筆記；由於已在課程取得所需，同時要兼顧公司業務，遂決定退學。

盼研功能助學生 灌文即彈溫習字卡

再談現况，陳稱現時其公司有8至9人負責人工智能技術研發，日後冀開發新功能，方便用家學習，特別是學生。他舉例，近年流行chatGPT（人工智能聊天機械人程式）、GPT 3（學習語言的人工智能模型），大學生平日需閱讀很多筆記，期望日後研發功能可自動撮要筆記重點，「例如你放一篇文章在當中，系統會自動建議20個溫習字卡，令你記得文章內容」。