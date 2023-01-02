剷行人路撞燈柱掃鐵欄 消防救出31人 新巴將軍澳撞壆 直路翻側12傷

事發於昨午5時許，剛由總站駛出的巴士沿單線行車的康城路往環保大道方向行駛，至近緻藍天1座對天橋交接位時，車輛突剷上左邊行人路，撞毁燈柱、消防栓、路牌，再掃毁鐵欄，車輛繼而向左翻側擱在路邊草叢。坐在巴士下層關愛座的女長者表示，車輛駛出迴旋處後車速不算快，但突然撞上壆後，巴士隨即翻側，多名乘客東歪西倒，車廂情况甚為混亂，「自己身體亦被另一乘客壓住」，幸沒有受傷，其後自行爬出車廂。

坐下層長者稱出事前車速不快 傷勢較重兩人頸痛

藍田消防局局長沈川表示，接獲意外後約3分鐘到場，出動70名消防及救護人員，消防坍塌搜救專隊亦到場協助。消防利用工具破開車輛前方玻璃，約30分鐘先後協助31人離開車廂，包括兩小童，當中一名上層女乘客因被困座椅，故需較長時間救出。消防其後用工具將巴士升高，以確定沒有人被困。救護員即場為獲救的乘客初步治理及分流，當中19人沒有受傷。受傷的5男7女乘客，年齡由39至76歲，當中兩人頸痛，傷勢較嚴重，其餘10人的手、腳、面受傷，全部均清醒，分別由救護車送院。

警循巴士機件車長駕駛態度調查

東九龍總區交通部署理總督察李博傑表示，55歲姓徐巴士車長意外後沒有受傷，並通過酒精及藥物測試，因危險駕駛被捕。警方將循巴士機件性能及車長駕駛態度等調查，暫未發現路面有障礙物證據，將會收集事發時不同片段以還原意外過程。警方呼籲目擊者致電3661 2053與東九龍交通意外調查隊聯絡。

新巴發言人表示，涉事巴士為796P號線，由日出康城往尖東。車長前日為休息日，事發時是昨日第4轉車，沒有超時工作。意外後新巴派員到現場及醫院了解傷者情况，並向乘客致歉及慰問傷者，將配合警方調查。

香港汽車會會長李耀培分析，出事路段並非交通黑點，亦是直路，平日交通不算繁忙，認為發生巴士翻側是匪夷所思。不過李耀培表示，肇事巴士剷上行人路時未有煞車，撞倒路邊圍欄時車長亦未有「救車」扭右軚駛離行人路，以致巴士翻側陷入路邊凹陷位置，不排除是機件故障，惟可能性相對較低。他稱巴士車長為何未有煞車及救車有待調查才能確定。

西貢區議員方國珊事發後到現場了解，表示自從將軍澳跨灣大橋開通後吸引大批市民駕車前往，康城路旁不少私家車違泊，「會否是巴士車長為閃避路邊違泊車輛而剷上行人路」，認為有需要調查。她亦會在區議會要求警方及運輸署跟進違泊，以及要求運輸署加固康城路旁的欄杆。運輸及物流局長林世雄在facebook發文，向傷者致以慰問，希望他們早日康復。

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