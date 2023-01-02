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2023年1月2日星期一
港聞二
剷行人路撞燈柱掃鐵欄 消防救出31人 新巴將軍澳撞壆 直路翻側12傷
妻割頸不治夫頸傷 警列企圖謀殺自殺
港青寫出年度iPad App 編程路始於深水埗黃金
造價明年再報 人工島2025申撥款 甯漢豪：屆時造價才是「受監察數字」
40人過載荷專家初選 孫東冀至少一名獲選
教區悼本篤十六世 今起弔唁周三彌撒
學者：釋法後國安委擴權至高無上 梁愛詩：特首已表明釋法無賦新權
無直接處理港援引條文 凌兵：變相駁回要求
工展會閉幕 受惠放寬防疫吸百萬人流
民間兒童權利專員報告：政府扶貧19分 繼續不合格
酒樓遇竊失已簽署支票涉款17萬 警拘4人
10多市民獅山舉燈牌 聲援在囚者
長者樓換樓3年1例 房協滿意 陳家樂：只為「多個選擇」 公屋聯會倡涵未補價居屋
「新年最好禮物」 母元旦喜迎疫下第三B
停辦3年 「龍獅節」鑼鼓再響規模減
大灣區GBA新聞：聚寶盆變爆疫區 重揭城中村亂象 重災「康鷺片區」密集居住衛生差 外省人本地人互責
大灣區GBA新聞：「衝卡」「打架」敏感詞 村民諱莫如深
大灣區GBA新聞：採訪手記：來自康鷺的手套
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【Emily】迪拜遇巴西重炮卡路士 阿根廷躉林振昇打卡
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【Emily】助處理內地問題 民建聯人代擬搞聯合辦
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【明報專訊】（請看附圖）
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