大灣區GBA新聞：「衝卡」「打架」敏感詞 村民諱莫如深

生活圈窄少用健康碼 不適應封控

華南理工大學建築學院教授袁奇峰的研究指出，康鷺紡織業工人的工作、生活都在村內，日常娛樂消費也在村內小超市、桌球室、棋牌室、美容美髮美甲等小店解決；毋須搭車、不去大型公眾場所，自然也用不到核酸和健康碼，因此在城市其他地方司空見慣的防疫措施，在這裏卻引發反彈。

廣州公安曾於11月24日公布，自10月23日以來共查處涉疫違法犯罪案件148宗，不過沒有詳情細節，但據11月11日海珠區公布的4則涉疫「典型案例」，疑犯全為湖北籍，分別涉及襲警、阻礙執行職務及拒不執行緊急狀態下的決定，被分別處以刑事或行政拘留。

曾到海珠區做志願者的小靜說，她沒有遇到過正面衝撞，領導有過指示，一旦遇事不要還手、就近躲避，「難道和他們打嗎？只能報警叫警察來」。但她常常遇到「紅碼」村民不服從指示自行離開居所，「他們說好多天沒人上門做核酸，也沒有食物，所以要下樓，我也沒有辦法」。她也去過其他城中村支援，但情况沒有康鷺複雜，「如果一條村中有湖南人、四川人，比較分散的話，他們也不會怎樣；但全部是來自一個地方，而他們又抱團對抗防疫措施，就十分難搞了」。