「新年最好禮物」 母元旦喜迎疫下第三B

陳太先後在2020年、2021年及昨日誕下三姊弟，稱想趕在35歲前生產，「生完又唔想佢自己一個」，故兒女接連在疫情間出世，又認為年紀相若便於溝通。她笑言本身亦望兒子在1月出生，現時是「新年最好的禮物」，稱「無諗過（零時）40幾分出世都做全港第一個元旦BB」。不過她稱疫下懷胎出入需格外小心，包括勤洗手，並在返家時即更換衣物。

兒女「巴士都未搭過」 祝願疫終

陳太續指，懷孕期間仍需照顧兩姊弟，包括帶姐姐去學前遊戲小組，幸得丈夫及家人分擔，令自己不用過分操勞，而第四胎則暫不考慮。陳太稱，兩姊弟得悉雋賢將出世均表現興奮，「成日都會過嚟『BB呀！』「細佬！』」，「咩都話要幫手」。她期望雋賢將來健康快樂成長，又指由於疫情兒女至今未嘗出外遊玩，巴士地鐵「都未搭過」。另外，昨天凌晨1時50分，一名重3.54公斤的男嬰於廣華醫院出世；其後至2時正及2時02分，分別再有兩名女嬰在威爾斯親王醫院及瑪嘉烈醫院出生。