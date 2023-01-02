長者樓換樓3年1例 房協滿意 陳家樂：只為「多個選擇」 公屋聯會倡涵未補價居屋

明報記者 黃偉超、區慧盈

政策初料1300戶合資格

至上月收25業主申請

為善用公營房屋資源，騰出面積較大單位予有需要家庭，以促進「資助出售房屋」市場流動，上任特首林鄭月娥於2018年《施政報告》提出，由房協推行「長者業主樓換樓先導計劃」，2019年10月起接受申請。

根據計劃，所有業主及已登記家庭成員年滿60歲或以上、並擁有物業最少10年等，容許大屋換細屋，毋須補價先在房協第二市場出售原有單位，再在房協或房委會第二市場購買面積較細單位，業主購入新單位後須承諾首兩年不可在第二市場轉售。房協推出計劃時曾指涵蓋11個房協「住宅發售計劃」屋苑，估計約1300個長者戶合資格申請。

恐影響市場 陳：暫無意優化

房協最新資料顯示，截至2022年12月15日累計收到25宗業主申請，21宗完成審批獲發交易許可證，獲發許可證業主中，有6人售出單位，其中一人2020年底售出單位，並於2021年5月購入另一單位，其後至今的1年半錄得「零換樓」。

房協主席陳家樂接受訪問時稱，房協無為先導計劃設定指標，暫時無意再作任何優化安排。「純粹為長者業主多一個選擇，我們不想為計劃定下指標，因房屋市場千變萬化，起起跌跌，近月（私樓）成交量減少、價格亦下跌，若我們主動介入去推動，恐怕會影響到不少人。」

至於同屬上屆政府於2017年《施政報告》建議、2018年9月推出的「未補價資助出售房屋出租計劃」，截至2022年12月15日錄得200宗租務成交個案，其中房委會轄下單位佔190宗，其餘10宗為房協轄下單位，逾九成半為出租整個單位。陳家樂認為，成交個案反映優化計劃准許租出整個單位取得效果，「盡量利用緊絀房屋資源，協助市民解決居住問題」。

「出租計劃」4年200成交

逾九成半出租整個單位

陳又指，過去曾有意見希望房協為有關單位訂定指標租金，但房協認為由業主及租戶自行議定租金的安排會較合適，「很難訂定一個最低租金，因為每一個區、每一個單位的情况各有不同，最好還是由租賃雙方自由議價」。

招國偉：倘憂礙市場 可設限額

公屋聯會總幹事招國偉表示，「長者業主樓換樓先導計劃」交易及申請宗數寥寥可數，相信合資格申請業主數目少是計劃成效不高的關鍵。他認為政府及房委會可考慮把未補價居屋及租置計劃單位亦納入計劃，惠及更多長者戶家庭，「如果怕合資格住戶太多影響到市場運作，可考慮設每年申請限額，又或以樓宇樓齡作為申請資格之一」。