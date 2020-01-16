智慧監獄洗手間裝CCTV 懲教：如廁位置打格

羈留者感折磨 保安局：不滿可申訴

保安局回覆本報指出，青山灣入境事務中心（CIC）及大潭峽的的待遇大致相若，被羈留者如對羈留期間的待遇不滿，可循現有途徑申訴。懲教署則表示，大潭峽把各個科技項目融入日常運作及保安範疇，以提升效率及推動人性化管理。另懲教署早前回覆立法會提問時亦指出，囚倉洗手間的影像系統會在如廁位置打格，遮閉該部分的錄影。

2021年6至12月左右，CIC羈留者發起絕食抗議長期羈押，Harjang亦有參與，數個月來只是飲水和奶茶，最終被抬上輪椅送院，唯有恢復進食。隔了一個月，他稱某日清晨被叫醒，職員一聲「transfer」之下，他就要收拾物品轉往大潭峽羈留。

戴着燈「智慧手帶」 曾無法安眠

Harjang不太清楚移送的原因，他說在大潭峽須佩戴會亮起紅燈的「智慧手帶」，一度無法安睡，「他們說是為了健康，我覺得只是為了折磨」。睡房和廁所均設閉路電視鏡頭，他覺得難以接受。

義工：羈留卻似監獄 缺讀書工作機會

義工Winnie大概每周採訪羈留者一次，從他們口中知道大潭峽的紀律甚嚴，羈留者要準時摺被和按規矩叫喚懲教人員。她認為入境羈留只是行政措施，沒有懲罰意味；大潭峽的羈押模式無異於一般監獄，卻欠缺監獄會提供的讀書和工作機會，長遠而言不太人道。