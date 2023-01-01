開先例後4人獲釋 保安局：屬個別案例

局方：25宗人身保護令申請20宗駁回

保安局表示，局方決定是否羈留相關人士時，會就個案的相關事實和情况考慮，包括該人是否曾犯嚴重罪行、不予羈留會否對社會造成威脅等。政府會繼續按現行法律及機制，就每宗羈留個案定期覆檢，決定是否繼續羈留。

本報統計案件判辭，發現繼Harjang之後，近半年法院亦裁定4名男子承受不合法羈押，最長有人羈留逾兩年7個月。保安局提供的綜合回覆證實，根據入境處紀錄，由2022年7至11月底，法院就25名免遣返聲請人的人身保護令申請裁決，當中20宗被駁回，餘下5人按法院裁決而獲安排擔保以代替羈留。局方表示，法院駁回大多數羈留者的人身保護令申請，並確立政府將其羈留的決定。

法律界：體現普通法精神 不會未審先奪自由

有法律界人士表示，排除沒有書面判辭的案件，Harjang案或是近30年來，首次有聲請人就人身保護令上訴得直獲釋，反映法庭留意到羈留時間的問題，對羈留時間有更現實的判斷。由於個案情况不同，他估計羈留者不會短期內全部獲釋，但期望政府重新審視對待聲請人的態度，「法庭認為即使犯過罪，即使不受社會歡迎，他們的自由也相當重要」。他認為判決體現普通法的精神，市民不會未經審查或審訊就被剝奪自由，而入境處行使羈押權力時，仍受法庭和法律原則約束。