羈押3年始得直 聲請人嘆公義來遲 重拾法治信心 盼案例給同路人希望

明報記者 余卓祈

現年49歲的Harjang於印度出生,大半人生在香港度過,說得一口流利廣東話,其妻子、母親和胞姊均是本港永久居民。他於2018年服刑出獄,隨即送往CIC和大潭峽羈押,其間入稟法院申請人身保護令,要求即時釋放。截至上訴聆訊,他已經被羈押逾3年4個月,勝訴後獲准離開院所,持「行街紙」保釋外出(見表1)。

困四壁3年等吃等睡 每日煎熬

重獲自由約一年的Harjang向本報表示,長期羈留的日子非常難受,幸好每隔幾日可以致電妻子和友人,才捱得過去。Harjang的八旬母親曾經堅持每星期探訪,但後來身體欠佳,「感覺沒有希望,不想無了期等待」,母親決定返回印度家鄉,令他相當難過。

他從未想像要羈押3年之久,一班人在活動室內無所事事,可以做的事只有祈禱、寫日記,還有等候吃飯和睡覺時間,他形容每過一日都是煎熬。

時間越界 裁「非法羈留」

上訴庭在判辭指本案重點在於起初合法的行政羈留,何時變成不合法羈留。根據普通法「Hardial Singh」原則,入境處要在合理時間內完成遣送程序,不得長期羈留聲請人。上訴庭指具體羈留多久而變得不合理的「紅線」並不存在,要視乎個別案件因素,包括羈留時間、保釋後再犯風險等,不過Harjang在原審時的羈留時間已經「越過界線」(the line had already been crossed),並形容個人自由是寶貴的。

官:最嚴重控罪廿年前發生

評估治安風險 須隨時間變

判辭透露,保安局及入境處多次審視Harjang的情况,結論是他有8項案底,一旦獲釋放會對社會構成治安風險。原審法官採納政府的上述觀點,惟上訴庭反駁,認為隨着羈留時間增加,評估方式應該改變,例如羈留首月和第30個月應採用不同分析。有關部門僅依賴Harjang過往的案底,沒有考慮當中最嚴重控罪在近20年前發生,因此裁定原審側重政府的論點實屬錯誤。

上訴庭又表示,隨着羈留期變得漫長,羈留者應該知悉預料被遣返的時間。就本案而言,Harjang的法援上訴等案件尚未審理,何時遣返的時間不太清晰,故應獲釋。上訴庭最後總結25項指引原則,給予保安局及入境處在同類型案件參考,包括法庭會嚴格審視部門對羈留者的風險評估,而且羈留的時間愈長,相關部門愈要確立釋放該人所承擔的風險較高。

部分羈留者受惠於Harjang的案例,有人獲判勝訴,亦有人直接獲批行街紙,離開羈押院所。Harjang幽幽地說:「我不是英雄,但幫到別人都是好事。」現在偶爾接到昔日囚友撥出的電話,他都鼓勵對方堅持下去,爭取獲得自由的機會。他不諱言曾經對香港法律失去信心,甚至覺得公義不存在,感激法庭在本案作出公正裁決,給予同路人一點希望。

【案件編號:CACV183/21】