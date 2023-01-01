聘人屢被「放飛機」 食店憂復常難「搶人」寧結業

稻苗學會榮譽會長黃傑龍表示，人手短缺是全球現象，估計經歷數年在家工作和封城狀態，不少從業員已轉行，情願選擇工時較短、薪金較高的工種。他分析現時市場出現滯脹期，即使生意欠佳，惟經營成本上升，加上通脹導致員工要求加薪，否則會輕易選擇放棄工作。

多人轉行移民潮 缺人逾年

原在觀塘工場經營甜品網店的Hami，幾年前獲邀合作開設餐廳。她憶述昔日請人不困難，大部分對煮食有熱誠，惟疫情下不少人轉行，投身物流或建築等收入較高行業，加上移民潮，去年至今全部6名員工已辭職，「人才流失很嚴重」。隨着市道復常和就業機會大增，她認為近年更多人投身自由工作者行列，「很容易找到工作，市道欠佳時工作數小時就有糧出，未曾經歷過蓬勃階段，不知道上班應有的節奏和效率」。她透露缺人持續一年多，每天上班都要「分身」填補不同崗位，壓力大到出現濕疹，即使營業額理想，亦不得不結業走出徒勞無功的處境。

位於筲箕灣、開業近10年的食肆「壹碗壹碟」昨結業，負責人Teddy稱主要是對營商環境失望。他認為疫情期間有太多「擾民」政策，如突然要求食肆確保換氣量，餐廳短時間內搶購空氣淨化設備，惟「確診率持續上升，安裝近兩年無人檢查」。他認為若當局事前多與業界商討，推行政策有實際作用，一定會尊重和配合，反問「推出連自己都未確定效用的政策，怎能要求業界支持？」政府上周大幅度放寬防疫措施，他認為「今天無事，難保明天不會有麻煩政策」，眼見有食肆堅持3年就蝕足3年，鬆綁不等於生意好轉，即使自己經營有盈餘，情願轉陣發展，毋須「船頭驚鬼船尾驚賊」。

開業10年食肆轉戰台灣

稱疫策屢改難應對

結束本港生意後，Teddy上月已轉到台灣經營名為「再聚」的餐廳。他說「一件事結束不等於終局」，位於分店的擺設將搬到新店，亦會聘請有興趣出外發展的員工到新店工作，期望以另一種形式延續。他說即使部分海外港人短期內未必重回香港，期望他們在台灣有聚腳點；又透露將研發更多迎合港人偏好較濃郁的包裝食品，讓他們身處外地也可品嘗「香港的味道」。

黃傑龍：難料何時回疫前水平

黃傑龍稱難以統計疫情至今共有多少餐廳結業，但多間老字號相繼倒閉反映市况欠佳。他形容過去3年飲食界「大洗牌」，參考2003年SARS經歷，「初期以為疫情只維持兩至三個月，殊不知是『長跑』，猶如在黑暗隧道中看不見盡頭」，當借貸仍不足以支撐租金、薪金和食材支出時，「未見到希望」下只能結業。

黃傑龍相信防疫政策不會走「回頭路」，選擇與全世界開通意味真正踏上復常之路。至於何時才恢復疫前水平，他說現階段難以預計，畢竟旅客是飲食業重要收入來源，當中約八成是內地客，視乎當局通關配額和速度；加上加息令借貸成本上升，視乎食肆能否「咬緊牙關」捱過復常的過渡期。

明報記者 施晉宇