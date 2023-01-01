漢榮書局落幕 「多人來懷念感光榮」

漢榮書局曾是不少港人在學生時期買教科書的地方。談及結業，負責人石漢基雖有傷感，但也很開心看到老顧客帶同媽媽及孩子到場，仍是滿口讚譽，均不捨書局結業，「有這樣的成就，也算是驕傲，但時代在變遷，不能改變，就只能跟着時代走」。他感嘆，以一家店舖來說，被這麼多人記住是不容易的事，「在結業的時候，還有這麼多人來懷念，我感覺很光榮和開心」。

「注重節日」 最後一日照收早

雖是最後一日營業，漢榮書局提前在下午3時就落閘關店，不少市民「吃閉門羹」。石漢基笑言，昨日是大除夕，希望大家早點回家過節，「我們很注重傳統節日，通常都會收早一點，每個人都有家庭，這個喜慶日子就讓他們一家團聚」。他也準備了豐富美食，與親友及員工在店內聚餐，為漢榮書局52年光輝歲月畫上圓滿句號。

石漢基姪女石小姐亦不捨書局結業，「但始終家人年紀大了，辛苦了這麼多年，是時候要好好休息」。雖然結業，但漢榮仍有出版事務，未來重心將放在出版社。

睹關門始悉結業 舊客門外拍照

市民林先生說，年幼時已在漢榮書局購買教科書，兩個月前也有光顧，但直到昨日路過才知悉漢榮書局結業。由於書局已關門，他只能在外拍照留念。眼見伴隨個人成長的漢榮書局結業，「見到今日沒開，原來已經是last day（最後一日），有點可惜」。