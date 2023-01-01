1元膠袋費 店員也不知準則 買散裝蔬果者照付費 有檔「驚罰錢」寧不給

環保署：首月口頭警告商戶

環保署昨回覆查詢稱會加強宣傳及巡查，新計劃落實後首個月會先對未遵守措施的商戶口頭警告，如未糾正則採取執法行動。

九龍區一間超市昨在店內多處貼出告示，提醒顧客膠袋收費1元，可向店員查詢詳情。平日放在蔬果附近及自助收銀機旁的平口膠袋被收起，有專人在自助收銀處負責向有需要的顧客「賣」膠袋。

不知哪些豁免 市民嘆混亂

記者昨午觀察，半小時內約有10人付款買膠袋，其間亦有收銀員不清楚何時可向顧客提供免費袋。購買散裝果菜的吳先生因超市沒提供平口袋，自行在自助收銀機買白色膠袋。他不知道哪些物品可獲豁免，認為安排混亂。買了一束香蕉的施小姐也有付費買袋，「無理由就咁拎返去㗎嘛，仲要買其他嘢」，認為1元收費可接受。事實上新規定下兩人應可獲免費膠袋。

亦有市民同時買了散裝水果及其他雜貨，按例可獲免費膠袋，文先生結帳後自行將物品裝入袋，笑言「佢哋（職員）唔係咁方便嘅」。他相信徵費上調有效果，「買個袋要1元都幾肉赤」，未來會自備環保袋購物。

而同區街市內，有水果檔販稱不知道規例有變，照樣為購買獨立包裝橙的客人提供膠袋，又稱「佢買十個八個，我點樣唔畀？」另有售賣糧油雜貨的店舖，店員稱「好驚罰錢」，亦不懂分辨哪些物品可豁免，會索性不提供膠袋。惟現場所見該店仍有為買糖果的客人提供免費膠袋。該店員稱部分貨品雖有包裝但會滲漏，「好似呢個南乳，會漏汁，咁我畀定唔畀？」他稱有客人指摘，唯有嘗試解釋。

有超市續放平口袋 無人把關

綠惜地球高級項目主任張雅婷表示，他們昨在深水埗區一超市發現蔬果附近照樣擺放平口膠袋，僅設寫明無包裝蔬果可獲豁免膠袋費的提示牌，惟市民結帳時無職員把關。她稱新措施剛實施，市民或不慎按以往習慣取膠袋，認為政府及商戶可貼起印有不同貨品圖像的告示，讓市民更清楚哪些物品可豁免。