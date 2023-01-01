劃郊園歷時30年 漁署：隨禁區解禁才有意義

紅花嶺鄰近沙頭角，海拔492米，為北區最高山峰之一，因昔日春夏漫山紅色野杜鵑花開而得名。同時，相傳山中草坡常見雀科及鴝科等小型鳥類出沒，故有別名「麻雀嶺」。

回顧過去，規劃署最早於1993年的「全港發展策略檢討」提出規劃紅花嶺郊野公園，時至2010年，規劃署做「邊境禁區的土地規劃研究」，再度提出紅花嶺約480公頃土地生態價值頗高，且景觀優美，適合作郊野公園；惟紅花嶺郊野公園久久落實無期，直至2017年時任特首梁振英在施政報告表示會將紅花嶺正式納入郊野公園，同年漁護署委託顧問研究，包括檢視基線資料，展開規劃、設計及諮詢工作等， 翌年政府終落實設立紅花嶺郊野公園，並指正密鑼緊鼓籌劃中。葉彥透露，目前紅花嶺仍處於籌備過程，並花費約900萬元作初步設計及規劃，當中主要包括聘請顧問研究的費用。

初步規劃花900萬元

主要用作聘請顧問研究

對於外界批評紅花嶺郊野公園「走數」多年，葉彥稱，規劃署於1990年代所做的規劃非常宏觀，「沒有仔細看每個地方可以如何做」，只是指出「哪些用地可能可以做郊野公園」；即使至2010年的規劃，亦是為整個邊境開放而做概念性研究，非專為郊野公園所做，涵蓋範圍廣闊。葉說，當時邊境禁區未開，市民「想去都去唔到」，即使設立郊野公園亦沒意義。

葉彥說禁區一直是設立紅花嶺郊野公園的考慮，因「市民用唔用到」是一種考量，同時需配合天時地利人和，例如2016年適逢禁區逐步開放，紅花嶺更有條件成為郊野公園供市民遊覽。

（城市保育）