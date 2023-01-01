礦洞錄港四成蝙蝠品種 將開放6號洞及兩隧道

百年歷史 主要生產鉛、鋅、黃銅

根據1913年批出的採礦租契，蓮麻坑鉛礦洞面積約60公頃，為本港礦業史上大規模採礦系統之一，昔日主要生產鉛、鋅及黃銅等礦物。礦洞荒廢後演化為蝙蝠棲息地，其後於1994年被列為「具特殊科學價值地點」。根據漁護署數據，香港本地共發現25種蝙蝠，其中蓮麻坑礦洞內曾錄得9種，在某些季節洞內更可能有數百隻蝙蝠棲息，為本港重要蝙蝠棲息地之一。

漁護署助理署長（郊野公園及海岸公園）葉彥說，因礦洞已荒廢60多年，在未有維護下，部分通道及通風口具一定危險，但為讓市民了解昔日礦洞工作及本港歷史演變，將活化礦洞為開放式博物館，並開放約300平方米主岩洞部分位置，包括最大的6號礦洞，以及另外兩條分別13米及30米長挖礦隧道。

葉彥表示，6號礦洞內設大廳，而大廳另設中庭，經研究後認為在安全許可下，可容許遊人聚集及流通，以提升遊客體驗，實地了解礦洞如何運作，屆時市民將可在大廳行走及即席參與導賞。

6號洞設大廳中庭 將有導賞

葉補充，基於安全角度，不適合開放礦洞太多地方，因礦洞有不少通風口，底下或有較深的洞，若遊人「周圍行會好危險」，故署方「需用好的規劃，在最精華的地方，重現當年歷史 」。她表示署方將設指示牌，同時封閉部分通風口，以及於部分地方設閘，僅容許蝙蝠進出，禁止行人出入，以免發生意外。

（城市保育）