紅花嶺郊園種紅花 冀復美名 二○二四年開放 礦洞變博物館

明報記者 區慧盈

漁護署上月就擬議的紅花嶺郊野公園未定案地圖刊憲，並設60日公眾諮詢期。根據地圖，公園將以蓮麻坑路南邊路緣作北面分界，西面以蓮麻坑及塘肚山村上方的自然山坡為界線；總面積約530公頃，當中不包括任何鄉村範圍、認可殯葬區和私人土地。

翻查資料，規劃署最早於1993年的「全港發展策略檢討」提及紅花嶺可劃作郊野公園，該署2010年的「邊境禁區的土地規劃研究」亦提出劃出沙頭角約480公頃土地為郊野公園。葉彥表示，由於當時屬概念性研究，時至2016年沙頭角禁區逐步開放，漁護署正式啟動研究，並以規劃署研究為基礎，落地深化了解當區生態，包括探討市民使用公園的規律，以及就環境及交通制定合適規劃，包括蓮麻坑礦洞承載人數及遊客體驗等。她說，署方最終鎖定530公頃土地為郊野公園，並在原有480公頃下盡可能包含更多範圍，包括土地更貼近原居民的村落，以令行山網絡更通達。

南坡有極稀雀鳥大草鶯

葉又稱，由於紅花嶺屬「好遙遠的地方」，且位處禁區，研究發現內裏生境變化不算大，本港共發現55種原生陸生哺乳類動物中，有29種曾在公園範圍內出現。她說，公園北坡以次生林及灌木林生境為主；南坡保留稀疏的灌木林，以及於本港棲息、極為稀有的雀鳥品種大草鶯，但由於南坡主要被高地草原覆蓋，山火亦較多，署方首要維持其特殊生境，以及管理山火，並設防火界。同時，署方將作生態管理，包括重新種植紅花，如紅杜鵑及吊鐘等。

增一遠足徑 不設燒烤場和營地

本港距離上一次劃定郊野公園已逾10年。葉彥表示，有新郊野公園非常難得，期望「市民可以慢慢去看」，漁護署將在目前的東西、南北遠足徑以外加添一條遠足徑，並修築合共至少7.5公里遠足山徑網絡及相關配套康樂設施如觀景台和避雨亭等，以令市民可貫穿南北東西，享受當區環境。葉又說，將不會在公園設燒烤場和營地，因為易引起山火，不利自然保育管理策略。

礦洞設閘 防誤闖危險路徑

葉補充，遠足徑將不會限制人數，但因遠足徑全部「由人手做出來」，期望可以令市民「想行山至少都行到」。同時，署方將活化被列為具特殊科學價值地點的蓮麻坑鉛礦遺址為開放式博物館，並開放當中最大礦洞的部分位置，讓市民了解本港採礦歷史、戰時遺蹟和蝙蝠生態，惟部分路徑因具危險性，署方將設閘以免市民誤闖。

談及多個環保團體建議將擬議的紅花嶺郊野公園範圍增至1120公頃，葉彥稱要「一步步來」，若要依據環團劃定的千多公頃土地為郊野公園，如同要「重頭再來過」，要用不少時間，目前首要做好擬議範圍。她說公園不會一步到位，期望2024年開放時，大部分設施如遠足徑等已準備就緒。

（城市保育）