油麻地暴動11人囚54至63月 官稱案情嚴重 暴力程度如「小型戰場」

13名被告同被控一項於2019年11月18日在窩打老道和咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動罪。暫委法官香淑嫻判刑時指案情十分嚴重，當日警方只有200人，逾1000至2000名示威者向警方投擲汽油彈和磚塊，照射鐳射光，令彌敦道出現大片火海，而汽油彈殘餘亦造成3名警員滑倒，需送院治理，更有汽油彈曾在警員腳邊爆開，無人受火光波及實屬萬幸。直至警方拘捕行動開始，示威仍持續，顯示行動具一定程度計劃。

油彈警腳邊爆開 官：無受波及萬幸

香官表示，此示威行動對港鐵、街燈、周邊商舖及建築物造成破壞，損失超過10萬元，並阻塞九龍中主要幹道之一的彌敦道，對公眾及居民生活帶來嚴重滋擾，加深不同政見者的分歧，加上案發在人煙密集的社區，若失控恐對社會秩序及市民生活造成難以估計的影響。

香官量刑時指出，其中3名被告林敏諾、馬宇亮及郭子麟，被捕時分別持有裝有白布的玻璃樽、汽油彈及打火機，明顯有備而來，而林被捕時掙扎致手上玻璃樽破裂，割傷警員手指，故以63個月為量刑起點；林敏諾及郭子麟在開審前認罪，郭又另被控「妨礙司法公正罪」，早已服刑完畢，考慮總體量刑原則（見另稿），終判監29個月，林判監47個月。

認罪被告掙扎割傷警員 量刑起點63月

至於李卓珩、陳駿煒、劉嘉樂、鄭家裕、廖卓賢、謝澔庭、梁楀燊及張賀祺，雖持有雷射筆、噴漆及索帶等，未有證據顯示直接用於暴動，判囚60個月，惟考慮梁楀燊案發時只有18歲，故減刑3個月；容家俊與勞尚文雖無帶備上述物品，但黑衣裝扮圖掩飾身分，量刑起點為54個月。

此外，李卓珩、馬宇亮、陳駿煒、謝澔庭各因藏有雷射筆、汽油彈、噴漆和打火機油，另涉在公眾地方管有攻擊性武器、管有物品意摧毁或損壞財物的定罪，刑罰與暴動罪同期執行。

東九龍總區公眾活動調查組總督察任雪瑩稱警方歡迎判刑，相信可起阻嚇作用，重申警方尊重市民集會自由及權利，惟行動必須守法。

【案件編號：DCCC 768/20、409/21】

明報記者

（反修例風暴）