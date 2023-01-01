稱內地放寬「科學決定」 葉劉：港應配合

葉劉淑儀昨在有線新聞節目《有理有得傾》稱，內地放寬防疫已考慮Omicron變種病毒的傳播力及單靠圍封防止病毒傳播的成效，屬「科學決定」，因應疫情採取不同策略。她說香港素來是在全國聯防聯控機制內，香港作為國家的「南大門」，「既然內地都鬆（綁），內地人都會往返」，香港亦應配合。至於通關初期配額，她說首階段一定要滿足最有迫切需要的人，包括回鄉奔喪、探病及營商者，亦要視乎通關對疫情的影響，尤其是醫療系統的承擔能力。

盧寵茂：「摸住石頭過河」走復常路

港府近日大幅放寬防疫措施，包括取消疫苗通行證，被問到事前有否評估對疫情的影響，盧寵茂在電台節目表示，港府過去6個月的防疫政策方向非常穩定，希望以「穩步有序」方式增加民生和經濟活動，經過多次監察及調整才放鬆至現時的防疫措施。他重申放寬措施並非放棄防疫，形容港府正帶着700萬市民「摸住石頭過河」走復常路，而非叫市民「一齊跳過去（河的對岸）」。

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