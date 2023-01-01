備通關疫情升 醫管局擬削非緊急服務

本港與內地通關在即，盧寵茂昨在商台《政經星期六》形容通關屬「眾望所歸、民心所向」，惟強調隨國外、內地人員流通，民生經濟活動增加，「疫情毫無疑問會上升」，強調港府將做好防疫措施。他說近日疫情去到「非常高嘅高位」，重申要醫療系統加強應對疫情的能力，包括調動人手以減輕負擔、增加採購藥物等。

據悉，因應近日新冠、非新冠求診人數均顯著上升，加上即將通關等因素，醫管局內部已制訂預案，以應對急症室及住院個案或增加，要騰空人手處理遙距醫療、指定門診等服務，惟具體啟動時間、需否啟動，仍視乎實際情况。預案涉及多於一間醫院，其中局方構思削減專科門診、手術及復康服務等，伊利沙伯醫院有外科病房或要縮減35%非緊急服務。

門診病人限處方4周撲熱息痛

至於市面出現退燒藥搶購潮，盧寵茂稱港府已增加採購相關藥物，其中醫管局及衛生署儲備量分別足夠逾兩個月及半年使用。他說留意到市民主要購買某一牌子的退燒止痛藥，該藥主要成分為撲熱息痛，市面約700多種藥物含同一成分，勸籲市民勿集中買某一隻牌子，另港府已呼籲供應商提升製藥能力。

據了解，為確保有足夠撲熱息痛藥物，醫管局改向門診病人每次只處方4周的藥物，並配合補充券發放。

醫管局回覆查詢稱，急症醫院內科病牀整體住用率約115%；而前日各急症室共約4800人次求診，逾千名病人經急症室入住內科病房。局方重申會密切留意疫情最新發展及冬季服務高峰期額外的服務需求，確保調動足夠資源照顧病人，並會配合政府防疫政策，強化緊急應變系統及醫療系統。局方補充，目前公立醫院含撲熱息痛成分的藥物供應及存量正常。

政府：私醫向非合資格者處方新冠藥須收費

另外，有意見關注通關後會否有內地人特意來港搶購新冠口服藥。政府發言人表示，衛生署已發信通知登記使用醫健通的私家醫生，向「非符合資格人士」處方由政府提供的新冠口服藥將要收取藥費。據有關文件，輝瑞口服藥每個療程價格為6790元，默沙東口服藥則為6420元。

（新冠疫情）