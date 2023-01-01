院舍3針院友原址隔離 重症送醫院 業界料不會重蹈爆發 林正財促防個案倒流公院

原址隔離者 醫局醫護治療支援

本港單日新冠陽性個案直逼3萬宗，昨新增29,207宗。社署宣布今日起，已接種3劑或以上疫苗、輕症或無症狀染疫院友會獲安排留在院舍照顧，並由醫管局醫護人員提供治療及支援；只有接種少於3劑疫苗的染疫院友會獲安排送往暫託中心。署方補充，已將衛生防護中心的感染控制指引發送予全港院舍作參考。

據了解，社署前日向院舍業界發信公布最新安排，當中提到由於近九成院舍院友已接種最少3劑疫苗、受感染院友較多為輕症，在平衡各項風險因素後作出相關調整。信中交代，染疫院友若出現重症情况，不論曾接種多少劑疫苗，經過醫護評估後將可送往醫院接受治療（見表）。

指不少員工染疫缺人 業界籲當局支援

安老事務委員會執委李輝稱，近日院舍大部分染疫院友屬二次感染，在疫苗及自然免疫的雙重保護下，患者大多症狀輕微，認為業界有能力處理，同意以新做法減輕醫院壓力。近日本港疫情升溫，李輝稱不少院舍員工先後染疫，業界已面對人手壓力，若要照顧、治理染疫院友須花額外工夫，籲有關部門提供更多支援。

金冬雁倡按院舍環境判斷原址隔離否

港大生物醫學學院教授金冬雁認為，隨着本港逐漸復常，院舍應開始建立系統在院舍內處理染疫院友，以騰空醫院病牀予更有需要的病人，形容原址隔離更具可持續性；惟他表示，部分院舍環境較狹窄，未必有空間分隔染疫及一般院友，建議有關部門落實原址隔離時要考慮上述因素，判斷陽性院友是否適合留在院舍時要「精準啲」，另建議定期派員檢查院舍防疫措施有否「做足」。

行政會議成員林正財向本報稱，近日醫院病牀使用率較高，急症及內科亦有較多病人來自院舍，相信政府為減輕公立醫療系統壓力而調整安排。院舍上月中開始落實密切接觸者「原址檢疫」，估計政府有見業界運作順利、疫苗接種率理想，故決定現時進一步推行確診者原址隔離，認為推行時間合理。他補充，新安排下需靠醫管局外展隊按院舍情况、個案病情判斷院友需否送院，籲局方加派人手做相關工作。他說，疫情下醫院及安老院舍「唇齒相依」，重申政府須做好配套，避免院舍因求助無門而衝急症室，導致個案倒流公院。

社署回覆查詢時補充，現時院舍整體逾三針接種率87.8%、四針約15%，而暫託中心共提供2487個牀位，至昨早共接收2141名患者，使用率86%。社署又稱，自2022年6月起安排護士在12個月內到全港私營、自負盈虧院舍作額外4次實地評估探訪，確保院舍遵守感染控制措施，並向院舍員工提供感染控制建議和培訓，署方將敦促所有院舍就改善通風和感染控制的建議作適切跟進。

醫管局回覆稱，將全力配合院舍最新隔離安排，並會加強對院舍的醫療支援，包括外展及遙距診症的醫療及護理服務，重申公院急症室會為有醫療需要的院舍病人提供支援，局方將與相關政府部門及院舍保持密切溝通，以確保有需要的院舍染疫病人得到適切支援。

明報記者

（新冠疫情）

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