地洞藏396公斤可卡因 5青年被捕

毒品調查科警司劉啟鵬表示，警方6月起開始調查相關販毒集團，其後鎖定兩個位於元朗儲藏毒品的毒窟。探員周三前往元朗區唐人新村突擊搜查一個約3000平方呎貨倉，於1.8米長、1.2米闊、0.5米深的地洞發現396磚、各重1公斤可卡因，拘捕在場4男1女，部分有黑社會背景，包括集團骨幹。探員當天亦在元朗白沙村一鐵皮屋檢獲28公斤懷疑可卡因。警方指，被捕者在販毒過程分工仔細，背後疑有三合會操控。

車泊木板上起疑揭發

毒品調查科高級督察吳家倫指出，地洞上鋪蓋雜物及停放一輛私家車，探員觀察到車輛停泊木板上，認為「很奇怪」，在現場其中一人身上搜獲車匙並駛開該車，發現該洞。

吳續稱，相信毒販意圖利用聖誕及新年假期以更高價格販毒獲利，檢獲的可卡因用膠紙及防水袋等密封，包裝上發現水氣，相信是經水路走私抵港，又稱販毒集團選擇較偏遠、鄰近汽車維修廠的地方藏毒，增加執法難度。他表示，毒品包裝發現有不同標誌，毒販或用來識別毒品對應的買家。毒品調查科高級警司張天樂補充，包裝上亦發現西班牙文，相信可卡因產自南美。