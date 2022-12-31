揚言「勝和辦事人」 寸哥認罪囚32月20天

警浴室親聞 辯：自言自語

被告「寸哥」張仲榮（現年51歲，圖）承認「聲稱是三合會社團的幹事」、「以三合會社團成員身分行事」及「無合理因由而沒有歸押」罪。他另涉於2016年出席「和勝和」三合會的喪禮，被裁定「聲稱是三合會社團的幹事」罪成。

侯志強撰求情信 指有做義工

庭上透露，被告過往干犯襲警、刑事恐嚇等12項罪行，2013年出獄。辯方表示，被告案發時自言自語、發泄怒氣，事後他暫住酒店沒應訊，是打算想清楚，他亦已有悔意；上水鄉事委員會主席侯志強在求情信稱被告有做義工服務。

被告同意案情指出，2017年1月6日深夜，正執行卧底行動的警員在元朗銀湖芬蘭浴室招待，見被告怒氣冲冲入浴池大叫「有無搞錯呀？」警員遂問「唔好咁嬲，要唔要飲杯水？」被告答「啲人當我勝和辦事人無到，飲乜都下唔到火喇」。同年2月9日凌晨，被告在浴池說「傾唔掂都要搵佢出嚟傾㗎，唔係我打×佢㗎」、「快啲搞喇，起碼我唔好畀人拉先喇」。

被告2017年8月被捕，2022年6月及7月兩度無出庭應訊，警方在一酒店內找到及拘捕被告。

【案件編號：DCCC 140、620、479/19】