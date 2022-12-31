高登30萬用户資料外泄 疑2015年流出「暗網」 私隱署查

近日有「暗網」網站聲稱，可出售香港高登討論區2019年8月前的會員資料。

涉未經加密帳號密碼

高登質疑前職員作案

「高登討論區」昨日發帖稱，經核對後，確定流出資料日期為2015年4月15日或之前，內容「有真有假」，涉及未經加密的帳號密碼。討論區稱，一名前資訊科技職員，因涉偷竊同事財物及拖欠借貸導致公司遭騷擾等操守問題被解僱；當時高登資訊科技部由涉事同事和幾個同事負責，討論區未有利用任何技術和開發流程監督員工行為，故懷疑資料外泄由此引起。

月中檢視伺服器 未見問題

討論區承認事情在2015年發生，追查有一定難度，並就當年缺乏監督意識向會員致歉，又透露本月13日已初步檢視伺服器架構，暫未發現問題；經內部討論後嘗試加入更多保安相關技術，以保障系統及資料安全。

私隱專員公署表示，前晚收到高登討論區通知，稱為數不少的討論區會員之個人資料被放在暗網上出售；考慮到受影響人數眾多，已立即展開循規審查，包括了解相關詳情及所涉個人資料等。公署呼籲，曾在該討論區登記成為會員的市民提高警惕，慎防個人資料被盜用；一旦懷疑個人資料外泄，可向相關平台或公署查詢。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，若用戶手持一個密碼「走天涯」，黑客或會透過相關密碼入侵其他帳戶，偷取其他資料甚至造成財務損失。

至於今次事發於2015年，他指追查數碼足迹有一定難度，涉事用家需盡快更改密碼，討論區應盡早通報用戶，防止個人資料被盜用。