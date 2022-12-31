港聞

港聞二

官指瑣碎濫用程序 脫罪者向政府索償遭剔除

【明報專訊】涉於2019年11月11日「大三罷」在旺角管有雷射筆的17歲少年彭裕謙，去年親自抗辯後獲裁定一項管有工具作非法用途罪名不成立。他早前入稟區域法院向律政司索償52萬元，稱警方沒提供兩份警員口供，令他蒙受損失。法官高勁修昨頒下判辭，認為彭並無披露合理的訴訟因由，申索瑣碎且濫用程序，因此剔除申索和涉及的傳票許可申請，下令彭須支付訟費。彭獲悉結果後，於區院外表示要仔細研究判辭作下一步行動。

原告人為彭裕謙（現年19歲），答辯方為律政司。彭指稱，案件主管、調查警員7608於原審案件開審前表示沒進一步供辭可提供，惟控方於審訊時將高級警員2031等兩份供辭呈堂，彭事後才得悉。

原告質疑警隱瞞證供 官：未證惡意

對於兩名警員被指惡意隱瞞供辭及作證，法官認為彭沒解釋警員為何懷有不當動機，而非真誠相信他們做法合法；彭未能證明警員作為是不真誠，且警員7608曾於調查報告提及相關供辭。

彭就警員不披露相關供辭對他構成不公，增加法律開支，索償2.1萬元訟費及50萬元懲罰賠償。法官認為，彭未能證明承受重大損失，而控方存有惡意，故在無披露合理的訴訟因由下應剔除申索。

指沒申訟費反民事索償 濫用程序

彭又稱，申索因警員行為所致，不應受限於原審案件。不過法官指出，根據《刑事案件訟費條例》，裁判官可向無罪的被告頒令判予訟費，彭沒向裁判官申請訟費，反而循民事入稟索償，屬濫用程序。而且法官認為彭涉自招嫌疑，即使他提出申請亦不會獲批。

【案件編號：DCCJ 5519/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕民事索償 區域法院 罪名不成立 雷射筆 大三罷 反修例事件

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