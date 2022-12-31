冒充涉案者發電郵拒落口供 警員公職失當罪成還押

稱上司誣衊 官指不合理

裁判官曾宗堯裁決時分析，被告温志煒（現年50歲）自稱在桌面發現一則電郵列印本，顯示涉案車主向被告上級、高級督察林偉拒絕落口供，被告發現電郵時沒請示上級，反而建議終止調查，舉動不合常理；至於辯方辯解是林偉誣衊被告，曾官質疑若是林偉虛構電郵，不單要偷偷將列印本放在被告辦公桌，還須期望車主不要突然答應錄口供，風險極大。反觀一直聯絡車主的是被告，「一切在被告掌握之內」。

曾官續稱，「致命的衝突和矛盾」是被告在報告標示的時間，是電郵發出時間，而非他發現電郵列印本的時間，反映被告顯然是電郵發送者；而被告聲稱多次致電車主，不成功後改用WhatsApp通話功能，惟車主沒有上述來電紀錄，與被告證供不可磨合。

聲稱多次致電車主 對方無來電紀錄

曾官總結被告訛稱聯絡車主及偽冒上述電郵，涉及一連串虛假行為，嚴重程度「不言而喻」，影響上級決定終止調查，裁定被告罪成。

辯方求情指出，被告服務警隊27年，「青春都花在警隊工作身上，一直都是敬業樂業」，多次獲上級讚賞，同僚亦稱讚他做事認真，經常給予意見。辯方又形容被告是本案「大輸家」，在警方調查時已停職，只能領六成薪金，更將失去工作和長俸，已是很大懲罰。辯方一度提議索取社會服務令報告，但曾官明言案情嚴重，社服令「不是一個務實考慮」，亦拒絕保釋候判。

【案件編號：STCC 3724/21】