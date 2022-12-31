港聞

港聞二

中醫涉推拿中摸客胸 事主：按右胸後「要平均」再按左

【明報專訊】52歲男醫師涉於2019年在旺角診所內非禮女病人，他否認一項非禮罪，案件昨在西九龍裁判法院開審。事主X供稱，接受第四次筋腱治療時，被告把手伸入其衣服，並移向其乳房側近位置，形容當時「好驚、唔知點算，又唔敢諗佢係咪借故行兇」，被告的手其後按到X的乳房。X當時心想「耶穌救命」，鼓起勇氣說「夠啦」，惟被告稱「要平均」，並按X左胸數下。案件裁定表證成立，押後至1月4日結案陳辭。

事主X供稱，她有長期頭痛問題，在教會師母介紹下，接受被告藍廣宇的筋腱治療，2019年8月19日在旺角彌敦道的診所接受首次治療。X稱，她欲收取診所收據以申請保險索償，惟被告稱該診所無法提供，故第三次的治療開始於中匯街的尚慈中醫診所進行。

稱曾伸手入褲按腿內側 掃到陰部

同月29日為第四次治療，X稱，當日被告為她按一按頭部，就着X俯伏在牀，其後被告的右手伸入X衣領，並隔着X的上衣及內衣，在X腋下不斷按壓，又移向X右乳房側近位置，按到X的右胸。X一度說「夠啦」，惟被告一本正經稱「要平均」，更按了X的左胸數下。

X按被告指示翻身後，被告按X的肚，更把手伸入X的短褲及內褲之間按其大腿內側，其間掃到X的陰部。完成治療後，被告着X起身，被告則「頭也不回地走去廁所」。X其後再沒有覆診，同年9月4日報案。

辯方質疑無喝停 事主稱太驚

辯方盤問下指出，被告進行推拿，無可能把手伸入X衣領，X不同意。辯方續問，X有否命令被告不要把手伸入衣服內，X稱當時六神無主，不敢說話。她又重申當時很驚慌，只想盡快離開現場，回應辯方盤問時同意不記得被告摸其左胸時有否伸入其上衣內。

【案件編號：WKCC2607/22】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 非禮病人 中醫師

上 / 下一篇新聞

新屆扶貧委無議員 狄志遠：失反對聲 18非官方委員逾半新人 「分析貧窮線」不再納職權
新屆扶貧委無議員 狄志遠：失反對聲 18非官方委員逾半新人 「分析貧窮線」不再納職權
勞福局：貧窮線指標單一 學者：倘撤線難精準扶貧
勞福局：貧窮線指標單一 學者：倘撤線難精準扶貧
兒童事務委會 警務處長首任當然委員
兒童事務委會 警務處長首任當然委員
高鐵周二試車 「通關前3天」復售票 城際直通車續停 議員關注東鐵9卡車運力
高鐵周二試車 「通關前3天」復售票 城際直通車續停 議員關注東鐵9卡車運力
租約訂明日開13小時 站內商舖憂車疏人少
租約訂明日開13小時 站內商舖憂車疏人少
旅社：倘春節航班不增 機位有限團費或加
旅社：倘春節航班不增 機位有限團費或加
二價疫苗打針者增 4社區接種站上調復必泰名額
二價疫苗打針者增 4社區接種站上調復必泰名額
議員倡放寬院舍探訪 補貼裝修以符新規
議員倡放寬院舍探訪 補貼裝修以符新規
鬆綁逢旅發局除夕活動 料維港兩岸遊人增 尖沙嘴今晚分階段全面封路
鬆綁逢旅發局除夕活動 料維港兩岸遊人增 尖沙嘴今晚分階段全面封路
麥當勞下月加價平均3% 魚柳包兩年累貴18%
麥當勞下月加價平均3% 魚柳包兩年累貴18%
冒充涉案者發電郵拒落口供 警員公職失當罪成還押
冒充涉案者發電郵拒落口供 警員公職失當罪成還押
官指瑣碎濫用程序 脫罪者向政府索償遭剔除
官指瑣碎濫用程序 脫罪者向政府索償遭剔除
寵物蛇疑走失 匿餐廳取暖
寵物蛇疑走失 匿餐廳取暖
接替黃遠輝 查逸超任環諮主席
接替黃遠輝 查逸超任環諮主席
大火餘生禍未單行 半癱尼婦將失家園 申體恤上樓一度被拒 租約下月滿憂寒冬露宿
大火餘生禍未單行 半癱尼婦將失家園 申體恤上樓一度被拒 租約下月滿憂寒冬露宿
「無照顧者」社工拒轉介上樓 房署：無此規定
「無照顧者」社工拒轉介上樓 房署：無此規定
去年巴士翻側釀11死傷 司機危駕囚42月
去年巴士翻側釀11死傷 司機危駕囚42月
騙聖約翰准辦課程 醫局前訓練總監判社服令
騙聖約翰准辦課程 醫局前訓練總監判社服令
高登30萬用户資料外泄 疑2015年流出「暗網」 私隱署查
高登30萬用户資料外泄 疑2015年流出「暗網」 私隱署查
兩幫大漢爭執 男子遭圍斬浴血倒地
兩幫大漢爭執 男子遭圍斬浴血倒地
揚言「勝和辦事人」 寸哥認罪囚32月20天
揚言「勝和辦事人」 寸哥認罪囚32月20天
地洞藏396公斤可卡因 5青年被捕
地洞藏396公斤可卡因 5青年被捕
海關今年檢7.5億支私煙 增76%
海關今年檢7.5億支私煙 增76%
白石角自動泊車場啟用
白石角自動泊車場啟用
涉援交劫案 逃捕墮樓男不治
涉援交劫案 逃捕墮樓男不治
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】民建聯年度漢字：通 「呼應通關」「眾望所歸」
【Emily】民建聯年度漢字：通 「呼應通關」「眾望所歸」
【Emily】談DQ前日子 郭榮鏗：車底發現過疑似跟蹤器
【Emily】談DQ前日子 郭榮鏗：車底發現過疑似跟蹤器
【Emily】奇妙電視誤播舊新聞 通訊局嚴重警告
【Emily】奇妙電視誤播舊新聞 通訊局嚴重警告
【Emily】研究：港人賭博參與率持續跌 疫緩可能回升
【Emily】研究：港人賭博參與率持續跌 疫緩可能回升
【Emily】客串家務助理 黃國嘆殊不簡單
【Emily】客串家務助理 黃國嘆殊不簡單