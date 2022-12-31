中醫涉推拿中摸客胸 事主：按右胸後「要平均」再按左

事主X供稱，她有長期頭痛問題，在教會師母介紹下，接受被告藍廣宇的筋腱治療，2019年8月19日在旺角彌敦道的診所接受首次治療。X稱，她欲收取診所收據以申請保險索償，惟被告稱該診所無法提供，故第三次的治療開始於中匯街的尚慈中醫診所進行。

稱曾伸手入褲按腿內側 掃到陰部

同月29日為第四次治療，X稱，當日被告為她按一按頭部，就着X俯伏在牀，其後被告的右手伸入X衣領，並隔着X的上衣及內衣，在X腋下不斷按壓，又移向X右乳房側近位置，按到X的右胸。X一度說「夠啦」，惟被告一本正經稱「要平均」，更按了X的左胸數下。

X按被告指示翻身後，被告按X的肚，更把手伸入X的短褲及內褲之間按其大腿內側，其間掃到X的陰部。完成治療後，被告着X起身，被告則「頭也不回地走去廁所」。X其後再沒有覆診，同年9月4日報案。

辯方質疑無喝停 事主稱太驚

辯方盤問下指出，被告進行推拿，無可能把手伸入X衣領，X不同意。辯方續問，X有否命令被告不要把手伸入衣服內，X稱當時六神無主，不敢說話。她又重申當時很驚慌，只想盡快離開現場，回應辯方盤問時同意不記得被告摸其左胸時有否伸入其上衣內。

【案件編號：WKCC2607/22】