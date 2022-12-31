麥當勞下月加價平均3% 魚柳包兩年累貴18%

兩年兩加 6件麥樂雞餐28元

麥當勞昨宣布，明年1月初主要食品加價1至2元，包括27元豬柳蛋漢堡餐、20元醒晨豬柳蛋漢堡餐等均加1元（見表）。翻查資料，麥當勞前年4月疫情下平均加價1.4%，今年1月平均再加價約2%，明年1月平均再加約3%。而魚柳包、麥樂雞餐、豬柳蛋漢堡餐已連續兩年加價，其中魚柳包由前年的11元增至13元，增幅約18%；麥樂雞餐則由25元加至28元，增幅約12%。

麥當勞解釋，今年全球消費物價高企、本港電費及運輸成本提高，另外引述今年11月香港綜合食品消費物價指數表示，公司的主要食材如蛋、麵包、牛肉等均有顯著按年升幅，形容整體經營成本不斷增加，經審慎考慮後決定調整價格。麥當勞重申，未來會繼續開源節流，嚴格控制成本，盡力減低對顧客的影響。

社協憂基層「樂趣」被削 恐食肆跟加

另外，麥香雞與豬柳漢堡將回歸超值選系列，售價14元。而麥當勞手機應用程式由明年1月2至8日連續7日推出優惠，包括首日可以1元加配一件原味或蜜糖BBQ味麥炸雞，隨後有10元9件麥樂雞、15元火腿扒芝士包配中汽水、20元4件脆香雞翼配中汽水等。而明年1月2日至2月20日，顧客凡用PayMe from HSBC消費滿35元，可獲5元優惠券。

社協副主任施麗珊稱，部分基層家庭間中會帶子女到麥當勞作「獎勵」，加價或加重基層負擔，剝奪少有的樂趣。施補充，疫情下大量市民面對凍薪、減薪或失業等，日常生活已面對很大負擔，憂若有食肆跟隨麥當勞加價將令基層百上加斤。