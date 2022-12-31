鬆綁逢旅發局除夕活動 料維港兩岸遊人增 尖沙嘴今晚分階段全面封路

旅發局今晚11時59分將於灣仔會展展示巨型倒數時鐘，踏入零時維港兩岸將有「幻彩詠香江」加強版煙火光影匯演。

港島下午起分階段改道封路

警方稱，今晚8時起在西九文化區一帶封路，將按交通情况和人流，在博物館道、廣東道、九龍公園徑等路段封路，尖東範圍將會全面封路，只留科學館道進出尖東。至晚上8時半，待尾班巴士從天星碼頭巴士總站駛離，九龍公園徑北行將隨即封閉，代表尖沙嘴區的道路將全封，讓行人使用。警方亦會視乎情况擴大封路範圍至柯士甸道西、彌敦道等路段。警方亦會因應人流實施人潮管理，連接尖沙嘴、尖東海旁的行人天橋、隧道、商場出入口，以及港鐵尖東站J及L出口附近的路段有機會封閉，呼籲市民留意港鐵廣播。

警平安夜數字：尖沙嘴中部24萬人

港島方面，警方亦會由下午1時開始分階段在山頂、蘭桂坊、中環碼頭、灣仔北一帶交通改道和封路。

警方提到平安夜的數字作參考，稱當晚尖沙嘴中部一帶有24萬人次，西九文化區有2.1萬人次，蘭桂坊有6000人次，預料因應旅發局一系列活動、防疫措施放寬，遊人會增加，警方會安排足夠人手應付。警方特別提醒，若發現封路區域有車輛停泊，將不警告即時拖走，提到平安夜在蘭桂坊和西九龍區分別拖走15和30輛車，包括私家車和電單車，建議市民乘搭公共交通工具，又提醒繼續遵守口罩令，保持個人衛生。

港鐵通宵行駛 巴士小輪延長服務

公共交通方面，港鐵除機場快線及迪士尼線外，所有鐵路線及輕鐵7條路線將於除夕夜通宵行駛。港島線、荃灣線、觀塘線及東鐵線於晚上8時開始加強服務，港鐵巴士則會延長服務時間。部分巴士及專線小巴路線今日將延長服務時間。特別通宵巴士路線亦會於元旦凌晨提供服務。

封路期間，位於尖東麼地道、天星碼頭及灣仔北博覽道東的巴士總站分別會由晚上8時、8時半以及9時開始暫停使用，直至道路重開。電車會在今日下午及黃昏繁忙時段加強服務。天星小輪兩條渡輪航線會延長服務至元旦凌晨1時。往來中環及愉景灣的渡輪則會於元旦凌晨1時及1時半分別加開班次。