議員倡放寬院舍探訪 補貼裝修以符新規

成本逾200萬 安老聯會：宿費或增

《條例草案》建議院舍住客的最低人均樓面面積由「不低於6.5平方米」上調至「至少8平方米」。立法會議員林素蔚引述業界人士稱，一間院舍裝修成本料達200多萬元，若要回本或需五至六年。香港安老院聯會（聯會）秘書長李煒琳指出，院舍擴張空間，平均營運成本將增六成，令院舍要將每名住客的宿費上調至少4000元。聯會工作小組成員劉學威冀裝修後能增加公共空間作探訪或隔離等用途，又稱「業界熾熱期待放寬家屬探訪」。

立法會議員狄志遠於探訪後表示，他昨日去信社會福利署，冀能在保障院友健康下放寬院舍探訪安排，容許更多人探訪，但他們仍須接種新冠疫苗、佩戴口罩和檢測。他又建議政府補貼院舍裝修費，而非將額外成本「轉嫁至長者（住院費）」。勞福局副局長何啟明昨日亦有同行探訪。

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