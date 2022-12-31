二價疫苗打針者增 4社區接種站上調復必泰名額

何栢良：內地輸入屬BA.5後代 打二價應對

本港昨新增27,830宗陽性個案，26,884宗屬本地個案，醫管局公布新增70人死亡。翻查政府網頁，截至12月30日，政府疫苗接種計劃過去一個月已為市民接種逾21萬劑次復必泰二價疫苗，其中本周三（28日）開始，每日均有逾1萬人接種該疫苗。

私家診所同增復必泰名額

公務員事務局長楊何蓓茵宣布，因應近日市民對復必泰二價疫苗的接種需求上升，昨日起增加4個社區疫苗接種站的復必泰疫苗接種名額，今起另會陸續增加各私家診所新冠疫苗接種站的同類名額。近日本港防疫措施放寬，楊何蓓茵提醒長者染疫後的風險較高，須按時接種適當劑量的疫苗以維持疫苗保護力，重申政府將繼續鼓勵及方便尚未接種適當劑量的人士，尤其「一老一幼」打針，將適時調配服務安排。

內地及本港通關在即，何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》受訪時表示，根據衛生防護中心資料，本港過去一個月有逾千宗輸入個案來自內地，估計當中大部分個案帶BA.5.2和BF.7。他相信隨着通關，更多人往來兩地，將有更多屬上述病毒株的個案，呼籲有需要市民盡快接種復必泰二價疫苗。

河套應急醫院曾交付深圳單位 昨交港府

另外，政務司長陳國基、政制及內地事務局長曾國衞、保安局長鄧炳強、醫衛局長盧寵茂及發展局長甯漢豪等，昨日出席「中央援港應急醫院」和方艙設施移交儀式。席間港府與和深圳市政府簽署交付與合作備忘錄，象徵應急醫院和方艙設施正式移交特區政府營運管理。翻查資料，位於河套區、由中央援建的應急醫院和落馬洲方艙隔離設施3月動工、5月上旬完工，其中應急醫院當時已交付有關深圳單位。

本報於超過半年前，多次向發展局查詢由中央援建的社區隔離設施開支、中央與港府分擔比例，上周記者再查詢，局方昨說暫未能提供，稍後才能回覆。

本報昨日另向特首辦、政務司司長辦公室查詢移交儀式前上述設施由什麼部門營運、管理；今後相關設施將由港府什麼部門管理，至截稿前未有回應。

（新冠疫情）