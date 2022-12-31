旅社：倘春節航班不增 機位有限團費或加

李家超昨在facebook專頁表示，感謝運輸及物流局和經濟貿易辦事處積極與日本當局聯繫，日本當局已容許來自本港的載客航班在符合指定條件下，使用札幌新千歲、福岡和沖繩那霸3個機場；他已指示團隊繼續與日本當局保持聯繫，為受影響和求助的本港居民提供支援。

禤國全昨在港台《千禧年代》表示，特區政府介入今次事件「幫到手」，加上日本當地旅遊聯盟和商界反對當地政府對港澳旅客的限制，令相關措施在很短時間內作出方便的改動。他指，日本當局的限制令旅行社受到損失，公司職員過去一兩天的工序增加，過去兩天取消的旅行團涉及200至300名旅客，但因應新措施，相關旅行團可復辦，職員將重新聯絡已退團旅客。由於現時未知農曆新年期間航空公司會否加開航班，他指若屆時機位有限，旅行團團費或隨機票價格增加而上調。

縱橫遊：行程申報 只查護照難查回鄉證

縱橫遊執行董事袁振寧昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，因日本早前公布的限制，曾聯絡保險公司查詢旅客能否索償更改機票的差額，但對方指涉人為政策不會賠償。袁振寧又指出，乘客的自行申報為信任制度，旅行社只可檢查旅客護照，難以核實他們曾否用回鄉證到內地。

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