港聞

港聞二

旅社：倘春節航班不增 機位有限團費或加

【明報專訊】日本政府前日放寬部分對港澳航班的限制，特首李家超昨稱，特區政府過去兩天與日本當局聯繫，就限制本港航班使用當地機場和減少航班問題反映本港實際疫情，及相關限制對本港旅客帶來的不便和負面影響，提到日方已撤銷另外3個機場限制。對於日本要求旅客登機前申報7天內未到過內地，東瀛遊執行董事禤國全認為相關申報將「把關」角色交予航空公司，惟航空公司難查核真偽，而當局未提及虛報後果，相信只是「姿態上要做嘅嘢」。

李家超昨在facebook專頁表示，感謝運輸及物流局和經濟貿易辦事處積極與日本當局聯繫，日本當局已容許來自本港的載客航班在符合指定條件下，使用札幌新千歲、福岡和沖繩那霸3個機場；他已指示團隊繼續與日本當局保持聯繫，為受影響和求助的本港居民提供支援。

禤國全昨在港台《千禧年代》表示，特區政府介入今次事件「幫到手」，加上日本當地旅遊聯盟和商界反對當地政府對港澳旅客的限制，令相關措施在很短時間內作出方便的改動。他指，日本當局的限制令旅行社受到損失，公司職員過去一兩天的工序增加，過去兩天取消的旅行團涉及200至300名旅客，但因應新措施，相關旅行團可復辦，職員將重新聯絡已退團旅客。由於現時未知農曆新年期間航空公司會否加開航班，他指若屆時機位有限，旅行團團費或隨機票價格增加而上調。

縱橫遊：行程申報 只查護照難查回鄉證

縱橫遊執行董事袁振寧昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，因日本早前公布的限制，曾聯絡保險公司查詢旅客能否索償更改機票的差額，但對方指涉人為政策不會賠償。袁振寧又指出，乘客的自行申報為信任制度，旅行社只可檢查旅客護照，難以核實他們曾否用回鄉證到內地。

（新冠疫情）

相關字詞﹕新冠疫情 日本旅遊 李家超

上 / 下一篇新聞

新屆扶貧委無議員 狄志遠：失反對聲 18非官方委員逾半新人 「分析貧窮線」不再納職權
新屆扶貧委無議員 狄志遠：失反對聲 18非官方委員逾半新人 「分析貧窮線」不再納職權
勞福局：貧窮線指標單一 學者：倘撤線難精準扶貧
勞福局：貧窮線指標單一 學者：倘撤線難精準扶貧
兒童事務委會 警務處長首任當然委員
兒童事務委會 警務處長首任當然委員
高鐵周二試車 「通關前3天」復售票 城際直通車續停 議員關注東鐵9卡車運力
高鐵周二試車 「通關前3天」復售票 城際直通車續停 議員關注東鐵9卡車運力
租約訂明日開13小時 站內商舖憂車疏人少
租約訂明日開13小時 站內商舖憂車疏人少
二價疫苗打針者增 4社區接種站上調復必泰名額
二價疫苗打針者增 4社區接種站上調復必泰名額
議員倡放寬院舍探訪 補貼裝修以符新規
議員倡放寬院舍探訪 補貼裝修以符新規
鬆綁逢旅發局除夕活動 料維港兩岸遊人增 尖沙嘴今晚分階段全面封路
鬆綁逢旅發局除夕活動 料維港兩岸遊人增 尖沙嘴今晚分階段全面封路
麥當勞下月加價平均3% 魚柳包兩年累貴18%
麥當勞下月加價平均3% 魚柳包兩年累貴18%
中醫涉推拿中摸客胸 事主：按右胸後「要平均」再按左
中醫涉推拿中摸客胸 事主：按右胸後「要平均」再按左
冒充涉案者發電郵拒落口供 警員公職失當罪成還押
冒充涉案者發電郵拒落口供 警員公職失當罪成還押
官指瑣碎濫用程序 脫罪者向政府索償遭剔除
官指瑣碎濫用程序 脫罪者向政府索償遭剔除
寵物蛇疑走失 匿餐廳取暖
寵物蛇疑走失 匿餐廳取暖
接替黃遠輝 查逸超任環諮主席
接替黃遠輝 查逸超任環諮主席
大火餘生禍未單行 半癱尼婦將失家園 申體恤上樓一度被拒 租約下月滿憂寒冬露宿
大火餘生禍未單行 半癱尼婦將失家園 申體恤上樓一度被拒 租約下月滿憂寒冬露宿
「無照顧者」社工拒轉介上樓 房署：無此規定
「無照顧者」社工拒轉介上樓 房署：無此規定
去年巴士翻側釀11死傷 司機危駕囚42月
去年巴士翻側釀11死傷 司機危駕囚42月
騙聖約翰准辦課程 醫局前訓練總監判社服令
騙聖約翰准辦課程 醫局前訓練總監判社服令
高登30萬用户資料外泄 疑2015年流出「暗網」 私隱署查
高登30萬用户資料外泄 疑2015年流出「暗網」 私隱署查
兩幫大漢爭執 男子遭圍斬浴血倒地
兩幫大漢爭執 男子遭圍斬浴血倒地
揚言「勝和辦事人」 寸哥認罪囚32月20天
揚言「勝和辦事人」 寸哥認罪囚32月20天
地洞藏396公斤可卡因 5青年被捕
地洞藏396公斤可卡因 5青年被捕
海關今年檢7.5億支私煙 增76%
海關今年檢7.5億支私煙 增76%
白石角自動泊車場啟用
白石角自動泊車場啟用
涉援交劫案 逃捕墮樓男不治
涉援交劫案 逃捕墮樓男不治
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】民建聯年度漢字：通 「呼應通關」「眾望所歸」
【Emily】民建聯年度漢字：通 「呼應通關」「眾望所歸」
【Emily】談DQ前日子 郭榮鏗：車底發現過疑似跟蹤器
【Emily】談DQ前日子 郭榮鏗：車底發現過疑似跟蹤器
【Emily】奇妙電視誤播舊新聞 通訊局嚴重警告
【Emily】奇妙電視誤播舊新聞 通訊局嚴重警告
【Emily】研究：港人賭博參與率持續跌 疫緩可能回升
【Emily】研究：港人賭博參與率持續跌 疫緩可能回升
【Emily】客串家務助理 黃國嘆殊不簡單
【Emily】客串家務助理 黃國嘆殊不簡單