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租約訂明日開13小時 站內商舖憂車疏人少

【明報專訊】高鐵香港段下周二起陸續試運，運輸署昨日公布，九巴往返上水及西九龍站的W3號線，將於下月9日起以試行形式延長服務時間，由現時平日提供來回各一班，增至早上6時45分至下午4時15分每30至45分鐘一班。有在新冠疫情前舉辦高鐵旅行團的旅行社表示，已準備好隨時重新開團，「只要（通關）政策一放寬就會做」，形容過去一年主要做本地團，僅能維持營運。

駁上水高鐵站 巴士線下月9日試增班次

旅發局數據顯示，2019年全年有約335.5萬人次香港居民經高鐵西九龍站離港。「食玩假期」董事長陳志華昨向本報稱，疫情前其旅行社往內地大灣區城市的旅行團，均用高鐵作主要交通，每月接待5至6萬名顧客，熱門旅遊點包括中山、珠海、江門、潮汕等。陳表示曾與港鐵商討，當需要開團可預留車票，但需待政府公布通關配額，才可推出旅遊產品。

在西九龍站內商店同樣停開近3年，據港鐵網頁，西九龍站有至少33間商店。本報向部分店戶查詢，包括旗下4個品牌在站內有分店的美心集團、銷售護膚產品的莎莎、提供旅遊資訊的旅發局，他們回覆查詢均說高鐵站重開後站內店舖會繼續營業，其中美心指重開準備需時約兩周。

在站內設堂食的「添好運點心專門店」負責人麥桂培表示，過去近3年定期有到店檢查爐具等運作正常，如要重開可即時調動其他分店人手，但關注租約訂明每日要營業13小時，憂初時班次較疏、人流不足，冀港鐵容許彈性營運時間。

（新冠疫情）

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