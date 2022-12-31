高鐵周二試車 「通關前3天」復售票 城際直通車續停 議員關注東鐵9卡車運力

城際直通車與高鐵香港段前年1月底起同日停運，港鐵昨日交代通關車務準備時，未提及城際直通車安排。田北辰表示，據其了解城際直通車將不再復運。港鐵回覆本報查詢稱，城際直通車服務因應政府防疫措施而暫停，有關措施仍生效，有進一步消息會適時公布。

羅湖站翻新廁所 西九龍站增X光機

張志強昨於港台《千禧年代》表示，希望透過試車「讓整個系統、列車及車長熟習運作」，早前抽調到其他路線的員工已返回原來崗位。張稱，高鐵西九龍站、東鐵線羅湖站及落馬洲站停運期間，一直有維持保養維修，確保系統及設備處於良好狀態，並加強人員培訓；羅湖站已翻新洗手間，並改動大堂設施改善人流安排；高鐵西九龍站票務大堂亦有新「佈局」，增設新X光行李檢查機，令整體旅客流量提高，車站重開前將做一次深層消毒。

港鐵：東鐵本地客過境客高峰「不大重疊」

東鐵線現已全面由12卡列車轉為9卡列車，轉用新信號系統。張志強稱東鐵線轉用9卡列車後運力無下降，據過去觀察，本地乘客早上繁忙時間與過境乘客量高峰「不大重疊」，「理論上客量分佈理想」，港鐵會視通關後客流量，決定是否再加密班次、在特別路段或時段加開特別車。

翻查資料，上屆政府今年6月在立法會回應質詢時稱，東鐵線過海段通車前，早上繁忙時間班次約3分鐘一班，通車後加密至約2.7分鐘；早上最繁忙1小時的最繁忙路段為大圍至九龍塘段，以每平方米站立4人計算，載客率約73%。

陳恒鑌昨向本報表示，與內地通關在即，東鐵線遲早需面對客流增加問題，關注港鐵有否足夠列車預留加密班次。他又關注東鐵線轉9卡列車，車廂或更擠擁，但他相信通關初期來往兩地人流未必多，需時觀察運作是否暢順。陳表示，現時港鐵有在指定時間安排特別車，有助紓緩人流，建議港鐵為繁忙時間加開特別車作準備。

港鐵暫未公布高鐵往來內地哪些車站，陳恒鑌希望初期至少可來往廣州南、廣州東、深圳北等站，「這些是最基本要求」，其後再擴展到較遠站點，包括武漢及福建等，以滿足春運客流。

料東鐵客增 田北辰倡中鐵線改接荃灣線

田北辰表示，政府正諮詢興建中鐵線連接錦田至現時的九龍塘站，惟通關後東鐵線客量勢增，屆時若九龍塘站作為新線路終點將未能負荷，建議中鐵線改為連接荃灣線，疏導客流。

明報記者

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