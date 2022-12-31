兒童事務委會 警務處長首任當然委員

警方昨回覆查詢稱，一直以跨部門及多專業的合作模式，致力保障兒童最佳利益及權利，將一如以往與各有關的政府部門、非政府機構和專業界別的持份者，為保護兒童的福祉努力。

非官方委員半數換人

政府昨再度委任11名現任非官方委員，另外新委任11名非官方委員（見表），包括防止虐待兒童會總幹事黃翠玲、安徒生會總幹事黃美坤等。22名非官方委員任期明日起至2024年5月31日。因應新一屆政府重組架構，醫務衛生局長盧寵茂和民政及青年事務局長麥美娟加入為當然委員，取代原有的食衛局長及民政局長。據了解，由於前民政事務局部分職能歸屬文化體育及旅遊局，故局長楊潤雄同為新增當然委員。

不獲續任雷張慎佳：盼委會獲更大權

2018年成立的兒童事務委員會，主要就有關兒童發展及成長的事宜制定政策和策略等。防止虐待兒童會前總幹事雷張慎佳曾兩度獲委任為非官方委員，新一屆不獲續任。她昨表示「自己是否一個成員並不重要，最重要是以兒童的利益為最大依歸」，期望新一屆兒童事務委員會不再只是提供意見的角色，「理想的意見當然是易講易接受」，而是獲當局賦予更大權力，就兒童相關政策落實和資源調配上有更大空間。因應近年童樂居虐兒事件等，她認為委員會需協助社會建立關愛文化，做到預防、治療和前瞻的功能。至於為何未有再度獲委任，她稱「咁呢個要問政府嘞」。