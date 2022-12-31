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兒童事務委會 警務處長首任當然委員

【明報專訊】政府昨公布兒童事務委員會委員名單，近半非官方委員被撤換，包括因童樂居虐兒事件而請辭的香港保護兒童會前總幹事蘇淑賢；而警務處長蕭澤頤及文化體育及旅遊局長楊潤雄則是首次獲委任為當然委員。

警方昨回覆查詢稱，一直以跨部門及多專業的合作模式，致力保障兒童最佳利益及權利，將一如以往與各有關的政府部門、非政府機構和專業界別的持份者，為保護兒童的福祉努力。

非官方委員半數換人

政府昨再度委任11名現任非官方委員，另外新委任11名非官方委員（見表），包括防止虐待兒童會總幹事黃翠玲、安徒生會總幹事黃美坤等。22名非官方委員任期明日起至2024年5月31日。因應新一屆政府重組架構，醫務衛生局長盧寵茂和民政及青年事務局長麥美娟加入為當然委員，取代原有的食衛局長及民政局長。據了解，由於前民政事務局部分職能歸屬文化體育及旅遊局，故局長楊潤雄同為新增當然委員。

不獲續任雷張慎佳：盼委會獲更大權

2018年成立的兒童事務委員會，主要就有關兒童發展及成長的事宜制定政策和策略等。防止虐待兒童會前總幹事雷張慎佳曾兩度獲委任為非官方委員，新一屆不獲續任。她昨表示「自己是否一個成員並不重要，最重要是以兒童的利益為最大依歸」，期望新一屆兒童事務委員會不再只是提供意見的角色，「理想的意見當然是易講易接受」，而是獲當局賦予更大權力，就兒童相關政策落實和資源調配上有更大空間。因應近年童樂居虐兒事件等，她認為委員會需協助社會建立關愛文化，做到預防、治療和前瞻的功能。至於為何未有再度獲委任，她稱「咁呢個要問政府嘞」。

相關字詞﹕警務處長蕭澤頤 兒童事務委員會

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