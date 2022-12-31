勞福局：貧窮線指標單一 學者：倘撤線難精準扶貧

職權5變2 局方未答是否撤線

上屆委員會的職權範圍有5點，包括：透過按年更新貧窮線，分析監察貧窮情况，檢視並按需要優化貧窮線分析框架；檢視現行政策和探討新措施以防貧及扶貧；就扶貧議題研究及分析，協助制定相關政策；監督關愛基金和社會創新及創業發展基金的運作；與其他政府諮詢委員會就扶貧工作交流及聯繫。新的職權範圍包括「就扶貧事宜向政府提供意見，以及推廣跨界別合作精準處理貧窮問題」及「監督關愛基金和社會創新及創業發展基金的運作，通過補漏拾遺和推動社會創新處理貧窮問題」。

時任特首梁振英2013年宣布為香港制定貧窮線。現時貧窮線計算方法，是將住戶收入中位數一半以下的人口定為「貧窮人口」。政務司長陳國基上月接受傳媒專訪時，曾表示有關計算方法有漏洞，例如僅計算收入而不包括資產。他當時稱會研究新方法，被問到今年是否會繼續有貧窮線，則稱「一路會做，但未有定論」。

勞福局昨回應稱，過往貧窮線按「相對貧窮」概念制定，以住戶收入作為量度貧窮的單一指標，並無考慮住戶持有的資產及負債，亦沒涵蓋非現金福利轉移等，長遠會削弱貧窮線監察真實貧窮情况的功能。政府會與新一屆扶貧委員會委員緊密合作，落實精準扶貧的政策方向，未有回應是否不再訂立貧窮線。

葉兆輝：方法有爭議可處理

放棄如斬腳趾避沙蟲

原定月初推出的最新一份貧窮報告至今未見蹤影，葉兆輝稱政府應就此交代以保持透明度。他又表示，香港及其他地方一直有訂立貧窮線，有助分辨社會上較有困難的群體，不認為取消貧窮線便可解決香港貧窮問題，反會令政府希望的「精準扶貧」更困難。葉又稱，貧窮線的制定方法有爭議可以處理，但當局若因爭議便放棄不做，便等同「斬腳趾避沙蟲」。葉兆輝認為委員會新的職權範圍沒有就扶貧工作訂立清晰指標，令人感覺避重就輕。

社協同意擴闊貧窮線定義

新任委員之一中大學者莊太量認為，貧窮線的貧窮定義定下固定數字，才能有助評估扶貧成果；續任的社區組織協會副主任施麗珊則認為貧窮線定義可更闊，如同時評估住屋條件、生活支出等，以訂立更具針對的措施。

負責扶貧的政府經濟顧問辦公室第五組，其首席經濟師懸空，辦公室回應稱該職位屬編外職位，已於2019年5月13日到期，會繼續檢視人事編制作適當安排。