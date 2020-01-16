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新屆扶貧委無議員 狄志遠：失反對聲 18非官方委員逾半新人 「分析貧窮線」不再納職權

【明報專訊】《施政報告》提到要重組扶貧委員會，以達至「精準扶貧」。政府昨公布新一屆扶貧委員會名單，18名非官方委員中有10人屬新加入，現屆委員中4名立法會議員則全數「出局」，是委員會2012年重新成立以來首次沒有議員代表。社福界立法會議員狄志遠稱不能接受，認為等同令委員會失去反對聲音。委員會任期由以往的兩年半縮減至一年半，職權範圍亦刪去「透過按年更新『貧窮線』分析監察貧窮情况」（見另稿）。

「出局」陳凱欣稱理解：議員另有發聲途徑

新出爐委員會名單中（見表），再獲委任的成員包括社區組織協會副主任施麗珊、叙福樓集團主席黃傑龍、九龍樂善堂總幹事劉愛詩等。新加入者除社福界代表，亦有學者、律師、醫生、商界代表等；部分人有政黨背景，包括民建聯律師盧懿杏及曾代表新民黨出選2019年區議會選舉的孔永業；華潤集團黨委組織部部長簡易亦在名單上。

有12名上屆委員今屆「出局」，包括立法會議員陳凱欣、鄧家彪、容海恩、霍啓剛，以及上屆唯一的少數族裔代表Ansah Majeed Malik。陳凱欣及鄧家彪均表示理解，陳稱立法會議員有其他途徑可向政府表達意見，估計當局是為了讓其他來自不同界別的委員在會上有更多機會發言，才有有關安排。

本身並非委員的狄志遠稱，扶貧委員會再無立法會議員的做法「不能接受」，過往政府一些較重要的諮詢委員會「必然有立法會成員」，故不理解委員會重組後沒有立法會議員的做法，形容是「將立法會議員劃出線外」。狄續稱，立法會議員較勇於批評政府，認為委員會再無議員等同失去反對聲音，而議員作為民意代表，理應參與委員會。

勞福局：用人唯才 委員來自不同界別

勞工及福利局回覆查詢稱，政府委任諮詢組織非官方成員原則是「用人唯才」，考慮有關人士的才幹、專長、經驗、誠信和參與服務社會的熱誠，並兼顧有關諮詢組織的職能和工作性質；扶貧委員會新一屆非官方委員來自不同社會界別，令政府能集思廣益，讓扶貧政策及措施能切合不同群組的需要。

新一屆扶貧委員會任期由以往的兩年半縮減至一年半，由明日起至2024年6月30日。勞福局稱，部分今屆獲續任委員的任期已達4年半，考慮到政府委任非官方成員出任有關組織同一職位不應超過6年的原則，今屆扶貧委員會委員的任期為一年半。

任期縮至年半 新人莊太量：可做的事不多

新任委員、中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量稱在月內獲邀，自己過往曾參與其他委員會，亦常就安老扶貧的議題在網上提出意見，認為自己對基層有認識。但他稱一年半的任期太短，相信可做的事不多，會從學者角度為政府精準扶貧提出意見。獲續任的社區組織協會副主任施麗珊亦認為今屆任期太短，促政府盡快召集委員開會，並首先處理原定本月初公布的最新一份貧窮報告。她又期望當局未來積極吸納委員會的意見，並訂立扶貧目標。

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