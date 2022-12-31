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2022年12月31日星期六
港聞二
新屆扶貧委無議員 狄志遠：失反對聲 18非官方委員逾半新人 「分析貧窮線」不再納職權
勞福局：貧窮線指標單一 學者：倘撤線難精準扶貧
兒童事務委會 警務處長首任當然委員
高鐵周二試車 「通關前3天」復售票 城際直通車續停 議員關注東鐵9卡車運力
租約訂明日開13小時 站內商舖憂車疏人少
旅社：倘春節航班不增 機位有限團費或加
二價疫苗打針者增 4社區接種站上調復必泰名額
議員倡放寬院舍探訪 補貼裝修以符新規
鬆綁逢旅發局除夕活動 料維港兩岸遊人增 尖沙嘴今晚分階段全面封路
麥當勞下月加價平均3% 魚柳包兩年累貴18%
中醫涉推拿中摸客胸 事主：按右胸後「要平均」再按左
冒充涉案者發電郵拒落口供 警員公職失當罪成還押
官指瑣碎濫用程序 脫罪者向政府索償遭剔除
寵物蛇疑走失 匿餐廳取暖
接替黃遠輝 查逸超任環諮主席
大火餘生禍未單行 半癱尼婦將失家園 申體恤上樓一度被拒 租約下月滿憂寒冬露宿
「無照顧者」社工拒轉介上樓 房署：無此規定
去年巴士翻側釀11死傷 司機危駕囚42月
騙聖約翰准辦課程 醫局前訓練總監判社服令
高登30萬用户資料外泄 疑2015年流出「暗網」 私隱署查
兩幫大漢爭執 男子遭圍斬浴血倒地
揚言「勝和辦事人」 寸哥認罪囚32月20天
地洞藏396公斤可卡因 5青年被捕
海關今年檢7.5億支私煙 增76%
白石角自動泊車場啟用
涉援交劫案 逃捕墮樓男不治
尊子漫畫
【Emily】民建聯年度漢字：通 「呼應通關」「眾望所歸」
【Emily】談DQ前日子 郭榮鏗：車底發現過疑似跟蹤器
【Emily】奇妙電視誤播舊新聞 通訊局嚴重警告
【Emily】研究：港人賭博參與率持續跌 疫緩可能回升
【Emily】客串家務助理 黃國嘆殊不簡單
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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新屆扶貧委無議員 狄志遠：失反對聲 18非官方委員逾半新人 「分析貧窮線」不再納職權
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