騙聖約翰准辦課程 醫局前訓練總監判社服令

被告黎信興（65歲），承認6項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪名；其妻子周好月（66歲）則承認2項企圖欺詐罪，兩人同為聖約翰兼職導師。

官稱重犯風險低

裁判官判刑時稱，黎投入及倡議急救服務逾44年，曾任醫管局急症服務訓練總監，又在內地提供急救培訓，如2008年北京奧運期間提供現場醫療服務培訓。裁判官接納黎因無留意法律後果而犯案，但同時指黎是有計劃犯案。考慮被告認罪及已被機構革職，重犯風險低，故判處其社會服務令。

案情指，聖約翰救護機構於2021年4月收到世界應急聯合會7份申請表，要求聖約翰於同年4月至5月為聯合會舉辦7個急救訓練課程，並要求由黎信興及周好月擔任課程導師。聖約翰其後批准申請，但是發現兩人簽署的7個課程的學員出席紀錄均屬虛假。廉署調查發現，黎發時是聯合會副主席，隱瞞利益衝突。有關課程涉及導師酬金共約1.2萬元。

【案件編號：ESCC 2135/22】