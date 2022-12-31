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大火餘生禍未單行 半癱尼婦將失家園 申體恤上樓一度被拒 租約下月滿憂寒冬露宿

【明報專訊】前年廣東道唐樓大火釀8死10傷。受傷尼泊爾裔女子Thapa Subitra當日偕友到涉事大廈餐廳慶祝「排燈節」遇上大火，Thapa從餐廳跳窗逃生致尾龍骨碎裂半身癱瘓。失去工作能力的Thapa，經朋友及區議員協助申請公屋，惟社工一度因她無照顧者同住而拒絕轉介。Thapa稱因合約問題下月須由現址遷出，如當局未能安置，恐要居於天橋底。

明報記者 杜沛妍

45歲的Thapa與兩戶尼泊爾同鄉合租佐敦「八文樓」一單位，不足100呎的房間除放置單人牀及衣櫃等家具，亦擺放輪椅及便廁椅等用品。Thapa在港出生，其後返回尼泊爾讀書，至18、19歲重回香港，意外前的工作是在地盤指揮車輛出入，不時加班，月薪兩萬元，但一場大火令她生命徹底改變。

偕友慶排燈節遇大火

跳窗逃生下肢癱瘓

Thapa憶述當時獲朋友邀請到涉事餐廳慶祝「排燈節」，下單約10分鐘後，突然一股黑煙冒出，看不見前路，僅聽到周圍呼叫聲不斷。友人躲到廁所待救，Thapa驚慌之下從一樓餐廳窗口跳下，頓失知覺。她形容當時「非常害怕（really scared）」，事隔兩年猶有餘悸，不時受噩夢纏繞。她回憶當日消防到場灌救，她被水潑醒，見多人倒臥在側，有人壓在她身上，懷疑被人躍下壓傷，尾龍骨嚴重碎裂，先後兩次手術，腳未能恢復活動能力，手亦因骨碎留有約6厘米疤痕。

她在醫院醒來的一刻，感到雙腿沒有知覺，對往後生活徬徨無助。Thapa約18年前與丈夫離婚，兩女兒從小跟父親生活，與她關係疏離。過往獨立自理的Thapa，現時冲涼、如廁等均要他人協助，初時更需要包尿布。由於行動不便，而住所大廈出口又有一級石壆，Thapa鮮有出門，這對過往喜愛行街購物的她來說是種折磨，「出去先開心，𠵱家喺屋企好悶」，不是睡在牀上便是坐在輪椅上，滑手機度日；若在同一位置坐得太久，臀部還會疼痛，「因為脊椎無力，整個人向下滑」，故須不時轉換位置。除物理治療外，Thapa積極在牀上做復康運動，「攞毛巾喺牀做（拉扯動作）」，經過一年努力，腳趾已可活動，下肢回復少許知覺。

聘人照顧月花近萬 積蓄清空

被問及意外後感受，Thapa一度抽泣，稱非常後悔到餐廳聚餐，她已失去工作能力，而房間租金，以及聘請朋友的工人協助她煮飯、洗衫和清理排泄物等開支，每月花費近萬元，致積蓄清空，「香港食嘅、住嘅都好貴」。Thapa現時每月領綜援及傷殘補貼約9000多元，勉強能支撐生活。不過因租約問題，與Thapa同住的兩戶同鄉本月將遷出，Thapa難以獨立承擔1.5萬元租金，最遲亦須在下月搬離。她期望政府能體恤她的需要，為她安置公屋，又稱若當局未能安置，恐怕要在天橋底度過寒冬。

相識25年的朋友楊太說，Thapa意外後性格大變，「佢（以前）係一個好靜嘅人，唔識講no（說不），𠵱家下下都識講no」，又容易發脾氣。楊太說「佢係一個好忍得嘅人」，不過亦曾多次致電她哭訴，「喊到鼻都紅」。雖然面臨巨大壓力，但Thapa堅信有一天會好轉。

相關字詞﹕專訪 廣東道

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