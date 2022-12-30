完善選舉一年 財委批1775億元項目

主席：擺脫頻繁「拉布」

28分鐘審一項目

陳振英表示，70個項目中有37項與工務工程有關的項目，包括威爾斯親王醫院、葛量洪醫院和聖母醫院的重建工程；18項為非工務工程項目，包括兩次向抗疫防疫基金注資；15項人事編制項目，包括現屆政府架構重組。

被問到會否令人有感財委會只剩下「一把聲」，陳表示不同意，認為現時不用花時間處理程序、秩序問題，令官員議員有時間集中討論撥款項目利弊。他又說，留意到官員答問題時更加有信心，表現相當不錯，但官員當中的水平仍有差異，部分僅回答標準答案，對政策較熟悉者則會說明背後理念。

另外，陳振英提及有議員反映政府在編排議程上，不時將多個需要討論的項目放在同一會議上，他已要求政府改善，平均分配議程。被問到會否覺得政府存心編排議程，他解釋，一般議案在財委會審議前需要補充文件資料；而工務小組和人事編制小組的會在年底有很多會議，因此出現積壓，相信政府未必有意識，希望他們可在部分項目加快。

去年財委會曾檢視會議程序，通過多項修訂，包括就在工務小組、人事編制小組通過的項目，是否須在財委會上再次討論訂明程序；陳振英指今年52個項目中，只有9個須進一步討論，認為新機制發揮作用，能善用財委會的時間，減少重複討論。他又認為現時財委會運作暢順應歸功於財委會前任主席陳健波。