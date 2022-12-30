司機拒抄牌擺脫5警 強行開車離去

拔棍拉車門不果 目送私家車

網上流傳片段，一輛私家車停泊在元朗路邊，司機下車，兩名警員上前勸喻離開，司機開始指罵警員，另外兩名警員上前增援，其中一名警員向司機抄牌，司機情緒激動，拒絕合作並上車欲駕車離開，有警員拔出警棍戒備，第五名警員加入，打開車門並拉住私家車欲阻止其離開，私家車先向後駛，再向前左轉掉頭駛走，其中一名拉着車門的警員跌倒地上。5警最終「目送」私家車絕塵而去。

警方指昨早11時許於元朗俊賢坊執行職務期間，發現一輛違例停泊的私家車，遂上前調查，並向私家車發出告票。該名男司機情緒激動，並試圖高速駛走私家車，警員曾多次勸喻，嘗試阻止，其間一名警務人員跌倒。元朗警區刑事調查隊第11隊接手調查，昨在元朗區拘捕該名69歲本地男司機。

警方昨晚在鳳攸北街一車房尋獲涉事車輛，車房負責人指司機為熟客，平日會定期檢查維修。昨日中午司機駕車到車房維修，懷疑水箱漏水導致私家車冒白煙，當時未知其涉案。