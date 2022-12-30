反修例涉警投訴多兩宗證屬實 訓喻處理

涉對記者言語不禮貌

沒適時讓被捕人求醫

監警會昨日與投訴警察課代表舉行例行會議。監警會指，由9月的例會至11月底，新增兩宗涉及反修例事件、投訴獲證明屬實的個案。一宗發生於2020年3月20日凌晨零時，一名記者在元朗地鐵站外採訪，其間因不合作被胡椒噴霧噴中，有警員向記者說出不禮貌、不恰當的說話，事後投訴警察課找到涉事影片，證明投訴屬實，但未能找出出自哪一名警員，事後執行相關警務的警員全被訓喻。

另一宗投訴個案發生在2019年11月10日，投訴人被指藏有汽油樽等危險物品被拘捕，被帶回紅磡警署後欲求醫，但值日官沒有即時安排，最後投訴獲證明屬實，值日官應適時安排被捕人求醫，相關警員被口頭訓喻。

投訴警察課特別調查隊高級警司陳惠明公布，至今有618宗涉及反修例事件的投訴，578宗獲監警會通過，29宗未交監警會處理，當中26宗有涉及尚在處理的案件，3宗涉及的案件已完結，剛恢復調查（表1）。監警會秘書長梅達明稱，獲通過的調查個案，195宗經全面調查，涉及318項指控，當中30項屬實；兩項以警告處理，其他則口頭訓諭。陳惠明提到因大部分投訴已交監警會審視，匯報進度上數字不會有太大變化，之後不會在聯席會議公布有關反修例事件投訴的數字。

被捕未檢控是否「拖太耐」

監警：應檢控就檢控

有立法會議員早前引述保安局長鄧炳強指出，將會於月內決定是否起訴涉反修例運動被捕但未被控的約6000人，對於案件是否被「拖得太耐」，監警會主席王沛詩認為，起訴、檢控的長度視乎案情，「理論上應該檢控就檢控，唔應該檢控就唔檢控，無嘢值得出奇或唔高興」。就有意見指警方濫捕，她認為警方拘捕有理據，律政司再考慮提出檢控與否。

另監警會公布2021/22年度工作報告，接獲投訴警察課須匯報投訴的個案比2020/21年度增加16.7%（表2）。王沛詩指其中一個可能原因是前年疫情期間相對較少投訴，去年只是回復一貫的水平。