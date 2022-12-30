疑犯爬牆上落22層墮樓 逃捕7樓天台失足 疑吸毒影響

墮樓男子姓葉20歲，居於漁灣邨漁順樓16樓一單位，據悉男子有毒品案底，警方西九龍總區重案組懷疑他在行劫案中負責租訂酒店房間，供援交少女接客，涉嫌串謀行劫。昨清晨6時許，重案組探員掩至漁順樓目標單位，採取拘捕行動時，涉案男子剛從廁所步出，見有探員入屋，立即攀出露台窗外，沿外牆爬落樓下，探員遂通知上級要求增援，消防接報到場協助。男子其後爬落1樓，沿水管及簷篷繞過大廈外牆，再爬上相連的7層高漁豐樓天台，沿着連貫的幾座屋邨大廈天台，跑至漁安樓近永泰道的天台，疑失足從高處墮下，倒臥地上昏迷。救護員立即將他送往東區醫院搶救，接受手術後留醫深切治療病房，情况危殆。

事發後警方封鎖現場調查，墮樓位置地面留下大灘血漬，警方登上大廈天台及涉案單位蒐證，其後在單位廁所內檢獲小量冰毒及吸食工具，正了解事發時有否受藥物影響。

涉援交劫嫖客案

據街坊表示，涉事單位一家五口包括父母親及3名兒子同住，搬入數年，長子有工作，早出晚歸，其餘兩子就讀中學，一家人平時出入都有與街坊打招呼。

兩名男子於本月6日及13日在尖沙嘴區酒店與一名援交少女進行性交易時，遭數名男子衝入房圍毆及劫去現金，並威迫銀行轉帳，共涉款項約20萬元。警方於上周四凌晨拘捕7名男女，涉嫌行劫、串謀行劫及協助罪犯，包括一名16歲的援交少女，以及一名涉嫌向匿藏罪犯「通風報信」的酒店職員。當中3名男子及兩名女童，介乎16至20歲，被暫控兩項串謀行劫罪，將於今日於九龍城裁判法院提堂。另外一20歲男子及17歲女童准保釋候查，須於明年1月中旬向警方報到。